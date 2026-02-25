Les Aigles se sont crashés ce mardi à Rapperswil (4-1) et, à l'heure de l'analyse, pas question de chercher des coupables ailleurs que dans le vestiaire. Les joueurs du GSHC veulent se rattraper vendredi contre Berne et samedi à Zurich.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les Aigles voulaient frapper un grand coup ce mardi à Rapperswil pour mettre leur adversaire du jour à treize points, potentiellement, et donc le laisser loin, très loin, dans le rétroviseur. En une phrase: l'éliminer de la course aux play-off. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit, les hommes de Ville Peltonen repartant battus 4-1 du Lido, un score tout de même à tempérer vu que les deux derniers buts des Lakers ont été inscrits dans une cage désertée par Stéphane Charlin. Et voilà Rapperswil revenu à sept points, avec cinq matches encore à disputer.

«Ce n'est clairement pas le résultat espéré. On voulait les distancer», grinçait le (très) imposant Dave Sutter à l'heure de l'interview d'après-match. Déçu, le colosse des Aigles ne conteste pas la victoire des Lakers. «Le score parle, il n'y a rien de plus à dire. On va regarder la vidéo, bien analyser cette défaite et corriger ce qui doit l'être.»

La trêve, pas une excuse

La trêve olympique a-t-elle coupé les jambes des Genevois? «C'est vrai que c'est particulier, mais c'est la même chose pour tout le monde. On ne peut pas se cacher derrière ça. On a eu assez de temps pour nous entraîner. La vérité, c'est qu'on doit gagner nos duels, faire chacun notre boulot et le reste viendra tout seul.»

Et ne pas trop se focaliser sur le classement et ces Lakers qui reviennent dans la course. «On ne doit pas regarder derrière, c'est la meilleure manière de laisser le stress s'installer.» Mais au contraire viser ce top 4, et donc l'avantage de la glace au premier tour des play-off, un objectif toujours atteignable malgré la défaite de ce mardi.

Pas assez de trafic devant la cage?

Si Ville Peltonen et son staff ont profité du trajet retour depuis Rapperswil pour analyser cette défaite, le fait que les Genevois aient tiré 29 fois en direction du but de Melvin Nyffeler et marqué à une seule reprise n'est pas anodin pour Dave Sutter. «On n'a sûrement pas mis assez de trafic devant le goal adverse. On va étudier ça», promet-il.

Croisé lui aussi devant le vestiaire des Aigles, Jesse Puljujärvi était du même avis que son défenseur. «Le trafic devant les buts? Oui, c'est une piste. On n'a pas été assez efficaces ce soir, c'est sûr. On était là physiquement, on a eu des occasions, mais on n'a pas géré les détails. C'était un match dur, serré, qui a tourné en notre défaveur», commentait le Finlandais, lequel a brillé sur le seul but des Aigles, inscrit à 4 contre 5.

Un trio finlandais magique

«On voulait surtout tuer cette pénalité, puis on a eu la possibilité d'y aller, donc on l'a saisie. J'ai servi Vili, qui a fait une super passe à Sakari et c'était au fond», a-t-il détaillé en toute simplicité, dans une description qui ne rendait pas hommage à la fluidité et à la classe de cette action. Puljujärvi-Saarijärvi-Manninen: la connexion de ce trio est désormais reconnue en Suisse et leur complicité technique est un bonheur pour les yeux du spectateur neutre. «On s'entend bien les trois, oui. C'est facile de jouer avec ces gars», répond Jesse Puljujärvi.

Pas envie de chambrer la Suisse, loin de là

Plus globalement, le joueur formé à Kärpät Oulu apprécie sa vie à Genève, tout comme le hockey pratiqué. «Sur la glace, je me sens bien. Et en dehors, j'ai trouvé mon rythme, j'aime Genève, me balader dans les parcs.» Et il n'a pas manqué de regarder de près le quart de finale des JO entre la Suisse et la Finlande. Heureux du dénouement final, celui qui a pris part à deux Mondiaux (2017 et 2024) n'a pas voulu du tout chambrer la Suisse après la victoire finlandaise. «Pas du tout, non. C'était un très bon match, serré. La Suisse a bien suivi son plan de jeu, mais à la fin, on a réussi à trouver un chemin pour marquer ces buts qui ont fait la différence.» Et aller chercher la médaille de bronze.

Retour à la réalité: Genève doit rebondir vite et cela passe par de bons résultats immédiats, que ce soit à Berne vendredi ou à Zurich samedi. «On a un gros week-end qui nous attend, c'est sûr», conclut Jesse Puljujärvi, impatient de montrer le vrai visage de Genève, celui que les Aigles n'ont pas vraiment montré mardi au Lido. Ce groupe a suffisamment prouvé cette saison avoir du caractère pour rebondir après une défaite que la tâche semble largement à la portée de ses joueurs.