Sans un gardien hors du commun, Fribourg Gottéron serait aujourd'hui en vacances. Mais Reto Berra a permis aux Dragons de gagner à Rapperswil et d'arracher un septième match dans ce quart de finale.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y aura un septième match entre Fribourg Gottéron et Rapperswil mercredi pour mettre un point final à cette série terriblement indécise. Comment en est-on arrivé là? Grâce (ou à cause, c'est selon) à Reto Berra qui a été fantastique devant son filet malgré l'énorme domination des Saint-Gallois lors de ce sixième acte de la série. Voici les trois étoiles - et le flop - de cette rencontre.

⭐⭐⭐ Reto Berra (Fribourg, gardien)

Quel match étourdissant de la part du gardien international! Sur les 34 tirs qui lui ont été adressés, Reto Berra n'en a encaissé qu'un seul. Selon les statistiques avancées, le portier des Dragons aurait théoriquement dû encaisser 3,2 buts. Au final, il n'a capitulé qu'une seule fois.

Et les Saint-Gallois ont pourtant fait tout ce qui était en leur pouvoir pour tromper le Zurichois de la BCF Arena. Mais le dernier rempart de Fribourg Gottéron a été incroyable pour permettre à son équipe de repartir de Rapperswil avec la victoire.

⭐⭐ Nathan Marchon (Fribourg, attaquant)

Il faudrait peut-être enquêter sur le nombre de poumons que possède le No 97 de Fribourg Gottéron. Face aux Lakers, Nathan Marchon a une nouvelle fois livré une prestation terriblement solide a égalité numérique, mais surtout avec un homme de moins sur la glace.

Alors que son coéquipier Patrik Nemeth craquait (lire ci-dessous), l'ailier a enquillé les minutes de jeu à 4 contre 5. Il a patiné durant 7'21'' avec un homme de moins sur la glace. Et quelle débauche d'énergie extraordinaire! En fin de match, il a récupéré un puck face à la cage vide de Rapperswil et est allé gratter de précieuses secondes en zone offensive. Il aurait mérité de pouvoir glisser la rondelle dans la cage vide pour l'ensemble de son œuvre.

⭐ Simon Seiler (Fribourg, défenseur)

Le défenseur No 5 des Dragons a patiné plus de 17 minutes lors de ce succès en terres saint-galloises. C'est évidemment beaucoup pour celui qui est habituellement cantonné à un rôle secondaire au sein de la défense des Dragons. Mais à Rapperswil, Simon Seiler a patiné plus de sept minutes (!) en infériorité numérique. Un temps de jeu considérable. «De ma carrière, je n'ai jamais vu un box play aussi efficace», a applaudi son coach, Roger Rönnberg.

Appelé à remplacer numériquement Andrea Glauser lorsque celui-ci s'est blessé plus tôt dans la série, Simon Seiler a depuis parfaitement joué son rôle. Robuste dans les bandes et sobre avec le puck, il n'en fait jamais trop. Toujours juste, il est la révélation de la fin de cette série.

Le flop: Patrik Nemeth (Fribourg, défenseur)

Mais quelle mouche a bien pu piqué le défenseur de Fribourg Gottéron? Expérimenté, Patrik Nemeth a pourtant totalement craqué en fin de match. Alors que son équipe tenait son os, l'arrière suédois a mis sa crosse dans la nuque d'un joueur de Rapperswil. Il a fort logiquement été renvoyé sous la douche a réalisé un «petit chelem» au passage. Il a reçu 2 minutes, 5 minutes et une pénalité de match sur la même action.

Son geste stupide et inconsidéré a bien failli coûter très très cher à son équipe. Mais ses coéquipiers ont fait en sorte que la bêtise du défenseur ne soit pas synonyme de vacances. Mais il y a tout de même un sérieux risque que Patrik Nemeth soit rattrapé par le juge unique qui pourrait ouvrir une enquête contre lui et le suspendre. Affaire à suivre mardi matin vers 10h00.