Igor Jelovac: «Je me réjouis de retourner à Fribourg»

Ce mardi soir, Fribourg Gottéron sera dos au mur face à une surprenante équipe de Rapperswil. Igor Jelovac, agitateur lors de l'acte I sur les bords de la Sarine, se réjouit d'y retourner.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques secondes après avoir gagné le deuxième acte de ce quart de finale, Igor Jelovac ne veut surtout pas en rajouter. Oui, Rapperswil est en bonne position dans ce quart de finale face à des Dragons empruntés. Mais malgré les chants de ses supporters derrière lui, le Vaudois tempère: «On mène 2-0, mais finalement on n'a encore rien fait, précise-t-il. On s'est mis dans une bonne position et pour le moment cela tourne bien. Ce que je vois est plutôt de bon augure pour la suite.»

Parmi les équipes qualifiées en play-off, Fribourg Gottéron semble peiner le plus face à Rapperswil. Les Saint-Gallois ont désormais gagné quatre de leurs six affrontements avec les hommes de Roger Rönnberg. Comment l'expliquer? «On sait ce que l'on a à faire et je crois qu'ils n'aiment pas trop notre jeu et notre grinta. On tire tous à la même corde et pour le moment, cela fonctionne.»

Est-il surpris? «Je pense qu'on le sait très bien: on n'est pas l'équipe la plus talentueuse de la Ligue. Donc on doit compenser en travaillant plus fort. On doit être dur dans les bandes et ne rien lâcher.» Et surtout, l'appétit vient en gagnant. «On a vraiment à cœur de faire quelque chose parce que l'on sait qu'il y a quelque chose de possible.»

Une photo iconique

Lors du premier déplacement à Fribourg où Rapperswil n'a jamais perdu cette saison, Igor Jelovac s'était mué en agitateur en toute fin de match. Après avoir inscrit le 5-1 dans la cage vide, le défenseur a allumé le public en mettant sa main à l'oreille comme s'il n'entendait plus le public local. Forcément, cette scène avait provoqué quelques bagarres par la suite.

Ce mardi soir, il sait évidemment qu'il sera attendu de pied ferme par les Dragons. «Mon rôle, c'est un peu de rentrer dans leur tête, détaille-t-il. De provoquer un petit peu. Et puis s'ils se concentrent sur moi, c'est tant mieux. Mais je sais que j'ai aussi un job à faire.» Sous-entendu, il ne faut pas compter sur lui pour sortir de son match. À 31 ans et avec pile 600 matches de National League dans les pattes, il en a vu d'autres.

Mais c'est probablement de la part des fans qu'il aura droit à l'accueil le plus tendu. Appréhende-t-il? «Pas du tout, sourit-il. Je me réjouis.» Sur la scène de vendredi dernier en fin de rencontre, il ne compte pas trop s'éterniser. «Nous en parlerons lorsque la série sera terminée, tempère-t-il. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai reçu un nombre incalculable de fois la photo de ma célébration (rires).»