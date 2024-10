Yannick Rathgeb s'est retrouvé dernièrement dans les tribunes. Photo: Pius Koller 1/10

Marcel Allemann et Nicole Vandenbrouck

Yannick Rathgeb (28 ans, Fribourg)

En raison des performances décevantes jusqu'ici, le transfert phare de Fribourg s'est retrouvé en tribunes samedi dernier contre Davos. Cela a forcément fait beaucoup parler. Non seulement c'est embarrassant pour Rathgeb et son image, mais c'est aussi gênant pour un club en pleine crise, qui lui a offert un contrat très lucratif de cinq ans. Pour le défenseur, tenter de renverser la vapeur à tout prix ne serait pas la meilleure option. La solution: Garder la tête basse, travailler dur... et espérer que l'entraîneur intérimaire Patrick Emond ne fasse bientôt plus partie de l'équation.

Jakob Lilja (31 ans, Ambri)

Sept matchs, zéro but, zéro assist. Un début de saison cauchemardesque pour l'attaquant suédois, qui, s'il n'est pas un candidat au titre de meilleur buteur, a tout de même accumulé 28 points l'an dernier (10 buts, 18 assists). Peut-être que la concurrence féroce entre les huit étrangers pour seulement six places dans l’équipe le met sous pression et l’empêche de jouer à son niveau. Lilja, qui se distingue par son travail acharné plutôt que par des gestes spectaculaires, devra simplement retrousser ses manches et continuer à se battre.

Aleksi Heponiemi (25 ans, Bienne)

Deux petites passes décisives et c'est tout ce que l'attaquant finlandais a réussi à obtenir depuis le début de saison. Un bilan bien en deçà de son potentiel. Dans la situation difficile de Bienne, l’équipe aurait cruellement besoin que la production offensive ne vienne pas uniquement de Toni Rajala et de Lias Andersson, mais aussi d’Heponiemi. Il va devoir appuyer sur l’accélérateur, d’autant plus que Jere Sallinen devrait bientôt revenir de blessure. Si Aleksi Heponiemi ne se réveille pas rapidement, c’est la tribune qui l’attend.

Chris DiDomenico (35 ans, Fribourg)

Quand on parle de Chris DiDomenico, on s'attend à ce qu'il brille sur la glace. Et même si, côté statistiques, il est plutôt correct (1 but, 4 assists), le Canadien n'a pas encore atteint sa pleine forme. Habituellement, il s’alimente de ses émotions pour donner le meilleur de lui-même, mais la crise actuelle et le changement de style semblent l’affecter. Se pourrait-il que ce soit le début de la fin pour «DiDo» à Fribourg, lui dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison?

Enzo Corvi (31 ans, Davos)

D'habitude, l'attaquant de l’équipe nationale suisse est l'une des raisons pour lesquelles les fans achètent leur billet. Mais cette saison, ils sont déçus. En proie à des problèmes de dos récurrents, Corvi a du mal à exprimer pleinement sa créativité dans une saison compliquée pour Davos. Sans la confiance en soi nécessaire, difficile de briller, et Corvi semble en manquer après une série de pépins physiques. Pour lui, la clé réside dans un dos solide et des succès sur la glace pour retrouver sa meilleure forme.

Thierry Bader (27 ans, Berne)

La saison dernière, Bader a atteint pour la première fois la barre des 10 buts et décroché une place pour le Mondial. Mais cet automne, il peine à confirmer, avec seulement une passe décisive à son actif. Pourtant, son potentiel est là. Est-ce qu'il souffre de ne pas être bien installé dans une ligne fixe ou se met-il trop de pression à cause de son contrat qui arrive à terme au printemps? Avoir un avenir clair pourrait bien l'aider à retrouver son meilleur niveau.

Oula Palve (32 ans, Ajoie)

Meilleur marqueur en Finlande l'an dernier avec 20 buts et 44 assists, Oula Palve peine à Ajoie. En plus d'un maigre bilan de 1 but et 3 assists, il affiche aussi le pire différentiel +/- de la ligue (-8). Palve, qui a raté une grande partie de la préparation en raison d'une blessure, incarne les difficultés d’adaptation des nouveaux venus finlandais à Ajoie. Le club jurassien n'a d'autre choix que de croiser les doigts et espérer que l'équipe trouve peu à peu ses marques.

Jonathan Ang (26 ans, Ambri)

La question qui revient souvent: Jonathan Ang est-il vraiment fait pour la National League? Après avoir cartonné en Swiss League avec Thurgovie (91 points en 77 matchs), il a prouvé lors de la saison 2022/2023 à Kloten qu'il pouvait aussi briller en première division (55 points en 50 matchs). Mais depuis, c’est la dégringolade. Après une saison décevante et des négociations contractuelles ratées, il a rejoint Ambri, sans réussir à retrouver son niveau d’antan. Il doit impérativement se libérer de ses blocages mentaux pour espérer renouer avec le succès.