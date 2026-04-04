À Davos, Zurich domine, en vain

Zurich n'est plus invaincu dans ces play-off 2026. Les Lions se sont inclinés ce samedi dans les Grisons, face au HC Davos.

ATS Agence télégraphique suisse

Vainqueur de la saison régulière, Davos a infligé à Zurich sa première défaite dans ces play-off. Mené 2-0 après que Filip Zadina avait transformé un penalty à la 25e, le «Z» a pourtant recollé au score grâce à un doublé de Chris Baltisberger (40e 2-1, à 5 contre 4, 43e 2-2).

Et le double tenant du titre a survolé les débats dans le dernier tiers-temps, avec 15 tirs cadrés contre 6 seulement pour son adversaire. Mais les Zurichois se sont heurtés à un excellent Sandro Aeschlimann (38 arrêts).

C'est contre le cours du jeu que Simon Knak a redonné l'avantage aux Grisons, à 3'29 de la fin du temps réglementaire, en déviant un tir de Tino Kessler. Et comme Gottéron, le HCD a conclu sa soirée en marquant dans une cage vide, l'inévitable Matej Stransky inscrivant son deuxième but de la soirée à 33'' de la fin.