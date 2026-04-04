À Davos, Zurich domine, en vain

Vainqueur de la saison régulière, Davos a infligé à Zurich sa première défaite dans ces play-off. Mené 2-0 après que Filip Zadina avait transformé un penalty à la 25e, le «Z» a pourtant recollé au score grâce à un doublé de Chris Baltisberger (40e 2-1, à 5 contre 4, 43e 2-2).
Et le double tenant du titre a survolé les débats dans le dernier tiers-temps, avec 15 tirs cadrés contre 6 seulement pour son adversaire. Mais les Zurichois se sont heurtés à un excellent Sandro Aeschlimann (38 arrêts).
C'est contre le cours du jeu que Simon Knak a redonné l'avantage aux Grisons, à 3'29 de la fin du temps réglementaire, en déviant un tir de Tino Kessler. Et comme Gottéron, le HCD a conclu sa soirée en marquant dans une cage vide, l'inévitable Matej Stransky inscrivant son deuxième but de la soirée à 33'' de la fin.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42