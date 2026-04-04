Un héros de 2025 fait son retour pour Fribourg

Buteur lors de l'acte VII en quart de finale à Berne l'année dernière, Daniel Ljunggren est de retour. L'attaquant suédois sera sur la quatrième ligne de Gottéron pour l'acte I de la demie face à Genève.

Matthias Davet Journaliste Blick

Daniel Ljunggren est de retour. Le Suédois de Thurgovie, prêté en licence B à Fribourg, va disputer son premier match dans ces play-off. Ce samedi, il est aligné en quatrième ligne lors de l'acte I face à Genève-Servette, entre Jeremi Gerber et Jamiro Reber.

Le nom de Daniel Ljunggren rappelle évidemment de bons souvenirs aux fans des Dragons. L'année dernière, il avait déjà effectué quelques piges lors des play-off avec l'équipe de la BCF Arena. Lors de l'acte VII des quarts de finale à Berne, il avait inscrit le premier but de la victoire des siens dans la capitale (1-4). Cette année, le centre a disputé deux rencontres de saison régulière et la Coupe Spengler avec Fribourg.

L'attaquant de 32 ans entre dans l'alignement à la suite de l'absence de Kyle Rau. S'il ne s'agit pas de poste pour poste, c'est parce que Jan Dorthe se retrouve sur la première ligne aux côtés de Lucas Wallmark et Jacob de la Rose.

Du côté du GSHC, aucun changement par rapport à l'équipe qui s'est imposée jeudi lors de l'acte VII face à Lausanne. Ville Peltonen a décidé de toujours envoyer Stéphane Charlin devant le filet, tandis que la ligne Markus Granlund, Sakari Manninen et Jesse Puljujuärvi sera bien évidemment à suivre, dès 20h, sur Blick.