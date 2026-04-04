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Pour l'acte I face à Genève
Un héros de 2025 fait son retour pour Fribourg

Buteur lors de l'acte VII en quart de finale à Berne l'année dernière, Daniel Ljunggren est de retour. L'attaquant suédois sera sur la quatrième ligne de Gottéron pour l'acte I de la demie face à Genève.
Publié: 04.04.2026 à 18:41 heures
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Dernière mise à jour: 04.04.2026 à 18:44 heures
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Daniel Ljunggren a disputé la Coupe Spengler avec Fribourg cette saison.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

Daniel Ljunggren est de retour. Le Suédois de Thurgovie, prêté en licence B à Fribourg, va disputer son premier match dans ces play-off. Ce samedi, il est aligné en quatrième ligne lors de l'acte I face à Genève-Servette, entre Jeremi Gerber et Jamiro Reber.

Le nom de Daniel Ljunggren rappelle évidemment de bons souvenirs aux fans des Dragons. L'année dernière, il avait déjà effectué quelques piges lors des play-off avec l'équipe de la BCF Arena. Lors de l'acte VII des quarts de finale à Berne, il avait inscrit le premier but de la victoire des siens dans la capitale (1-4). Cette année, le centre a disputé deux rencontres de saison régulière et la Coupe Spengler avec Fribourg.

L'attaquant de 32 ans entre dans l'alignement à la suite de l'absence de Kyle Rau. S'il ne s'agit pas de poste pour poste, c'est parce que Jan Dorthe se retrouve sur la première ligne aux côtés de Lucas Wallmark et Jacob de la Rose.

Du côté du GSHC, aucun changement par rapport à l'équipe qui s'est imposée jeudi lors de l'acte VII face à Lausanne. Ville Peltonen a décidé de toujours envoyer Stéphane Charlin devant le filet, tandis que la ligne Markus Granlund, Sakari Manninen et Jesse Puljujuärvi sera bien évidemment à suivre, dès 20h, sur Blick.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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