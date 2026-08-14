Un grand nom de NHL débarque à Bienne

Le HC Bienne réalise un gros coup en engageant Jeff Skinner. À 34 ans, l'attaquant canadien débarque en Suisse avec plus de 1100 matches et 714 points en NHL.

Blick Sport

Le HC Bienne frappe un grand coup sur le marché des transferts. Le club seelandais a annoncé vendredi l'engagement de Jeff Skinner, attaquant canadien de 34 ans au CV particulièrement fourni. Il s'est engagé jusqu'à la fin du mois d'avril 2027, soit pour la saison en cours.

L'ailier débarque à la Tissot Arena après une très longue carrière en NHL, où il a disputé 1115 rencontres, principalement avec Carolina et Buffalo, et inscrit 714 points (380 buts et 334 assists). Un parcours qui lui a permis de se forger une réputation d'attaquant dangereux et techniquement très talentueux au sein de la meilleure ligue de hockey sur glace au monde.

«Un joueur doté d'une immense expérience»

Avec ce recrutement, le HC Bienne ajoute donc une importante dose d'expérience à son secteur offensif. Le Canadien, qui évoluait avec les San Jose Sharks la saison dernière, est notamment réputé pour son sens du but et ses qualités techniques. Le club seelandais compte également sur sa force de frappe pour apporter une nouvelle arme à son attaque.

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«Avec Jeff, nous accueillons un joueur doté d’une immense expérience et de qualités offensives reconnues. Il a évolué pendant de nombreuses années au plus haut niveau et a prouvé sa capacité à marquer des buts et à prendre des responsabilités offensives. Nous sommes très heureux qu’il ait choisi de rejoindre le HC Bienne», se réjouit le directeur sportif Martin Steinegger.

Les supporters biennois devront toutefois patienter encore un peu avant de découvrir leur nouvelle recrue. Jeff Skinner ne rejoindra pas immédiatement la Suisse en raison des démarches actuellement en cours pour obtenir son permis de travail. Son arrivée à Bienne est prévue vers la fin du mois d'août, avant qu'il ne rejoigne sa nouvelle équipe.