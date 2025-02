Genève et Fribourg sont encore sous pression en cette fin de saison. Photo: keystone-sda.ch

Depuis l'augmentation de la National League à 14 équipes et l'introduction des play-in, la bagarre fait régulièrement rage jusqu'à la 52e et dernière journée de championnat. Ce mardi soir, six équipes vont disputer leur 50e match et ainsi rejoindre les huit autres formations avec un total rond. Jeudi et samedi, les équipes abotteront leurs dernières cartes. Avec quelle fortune? Nos deux journalistes font le point.

Lausanne va-t-il terminer premier?

Grégory Beaud: «Cela ne fait pas le moindre doute. Les Vaudois ont été les plus réguliers tout au long de la saison et cette première place viendrait couronner leur belle saison régulière. Plus que de savoir si le LHC terminera à la première place, la question sera de savoir si Kevin Pasche pourra égaler ou battre le record de blanchissages de Leonardo Genoni. Le gardien du LHC en a huit à son compteur et devrait donc ne plus encaisser de but. Possible mais compliqué.»

Matthias Davet: «C’est sans doute la réponse la plus facile à donner. Oui, Lausanne a une voie royale pour terminer premier et ne va pas s’en gêner. Au-delà de devoir faire au minimum deux points sur ses deux derniers matches, les Lions du Léman doivent surtout espérer que ceux de la Limmat ne fassent pas un sans-faute. Et vu leur forme actuelle, cela ne risque pas d’arriver. Le LHC, qui a entre autres perdu la finale l’année dernière à cause de l’avantage de la glace, met toutes les chances de son côté pour, cette saison, décrocher son premier titre de champion de Suisse. Mais on en est encore loin.»

Fribourg Gottéron atteindra-t-il les play-off?

Grégory Beaud: «Oui. Les Dragons ont toutes les cartes en mains et ils ont, qui plus est, un match de plus à jouer que Kloten. Les Zurichois ont en outre un calendrier plus compliquée que les Fribourgeois. Si l'équipe de Lars Leuenberger ne parvient pas à terminer dans le Top 6, ce serait un échec au vu des circonstances de cette fin de saison.»

Matthias Davet: «Ça va être chaud pour les Dragons mais oui, samedi soir, ils seront toujours dans le Top 6. Leur avantage: avoir un match de moins et des adversaires moins féroces que Kloten. Entre Bienne, Lausanne (qui n’aura potentiellement plus rien à jouer) et Ambri, les Fribourgeois s’en tirent très bien. Avec Zoug et Zurich, les Aviateurs risquent de ne pas décrocher leur ticket direct pour les play-off. De plus, on a vu la force de caractère de Gottéron cette saison depuis l’arrivée de Lars Leuenberger. Un regain de forme qui pourrait lui être utile lors de cette semaine décisive.»

Bienne va-t-il disputer les play-off

Grégory Beaud: «Non. Spoiler, les Seelandais vont faire les frais du retour de Genève-Servette. Sur l'ensemble de la saison, le HC Bienne est actuellement à sa place malgré un début de saison plutôt bon au niveau des résultats. Mais le fond de jeu n'a globalement pas été suffisamment bon et cette fin de saison anticipée au 1er mars viendra sanctionner l'équipe de Martin Filander.»

Matthias Davet: «Il en faut deux qui n’iront pas en play-in cette année. Et les Seelandais seront en vacances le 1er mars au soir. Même si leur calendrier est plutôt favorable, ils vont crever au poteau. La défaite face à Ambri samedi a peut-être été le coup au moral de trop pour le HC Bienne. En cas d'égalité de points contre les Léventins ou Rapperswil, ils resteront derrière. Pas l'idéal au vu du classement.»

Genève-Servette peut-il accrocher la 10e place?

Grégory Beaud: «Oui. Genève-Servette a toutes les cartes en main pour atteindre la dixième place avec deux matches à domicile ce mardi soir et jeudi avant une finale samedi à Berne. Cela fait deux semaines que les Aigles sont au complet et cela leur permet d'avoir une équipe bien plus cohérente que tout au long de la saison. Cela devrait passer par les plumes.»

Matthias Davet: «Si vous avez compris quelque chose à Genève cette saison, bravo à vous. Depuis le premier match ou presque, cette équipe est un mystère sans nom. Capables du meilleur comme du pire, les Aigles ont encore une carte à jouer pour cette dernière semaine et parviendront à atteindre le play-in. Déjà, car ils ont pris un ascendant psychologique certain sur Lugano. Et car, avec un week-end parfait juste avant d’entamer ces trois derniers matches, les Grenat ont le moral au plus haut. C’est seulement la deuxième fois de la saison qu’ils réussissent une telle série et cela pourrait grandement leur servir.»

Qui sera l'adversaire d'Ajoie en play-out?

Grégory Beaud: «Lugano et ce ne sera que justice puisque les Tessinois ont été chaotiques tout au long de la saison. Seule question: Y aura-t-il un barrage? Si Viège venait à être éliminé en play-off de Swiss League, la série de la peur serait purement et simplement annulée. Et je dois bien avouer que cela m'attristerait tant j'aurais envie de voir Lugano payer pour sa saison désastreuse (si tant est que mon pronostic se confirme).»

Matthias Davet: «Avec les prévisions qui précédent, il n’y a donc que deux équipes qui peuvent mathématiquement rejoindre Ajoie en play-out: Lugano et Rapperswil. Mais avec leur matelas de quatre points d’avance, les Saint-Gallois ne vont pas trembler et s’assurer des vacances prématurées. Ainsi, les Tessinois devraient défier les Jurassiens lors d’un barrage de tous les dangers. Enfin, vraiment? Le scénario en Swiss League ne présage rien de tel et, à moins que Viège ne parvienne à décrocher un titre qu’on pourrait qualifier de surprise, cette finale des play-out risque bien de, soit ne pas avoir lieu, soit compter pour beurre.»