Le Lausanne HC chipe un joueur au HC La Chaux-de-Fonds

Le Lausanne HC continue ses emplettes en vue de la saison prochaine. Selon nos informations, les Lions ont mis sous contrat Stefan Rüegsegger pour deux ans. Il évolue actuellement en Swiss League, à La Chaux-de-Fonds.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après l'engagement d'Axel Simic, le Lausanne HC a enrôlé un autre joueur en vue de la saison prochaine. Selon nos informations, les Vaudois se sont entendus pour deux ans avec l'ailier Stefan Rüegsegger qui évolue à La Chaux-de-Fonds depuis quatre saisons. Le No 89 des Abeilles est actuellement le meilleur buteur du HCC avec 11 réalisations à son compteur.

L'ancien junior de Langnau n'est pas un inconnu du côté de la Vaudoise aréna. Il a en effet déjà disputé une rencontre avec les Lions cette saison. Mais c'est surtout lors du dernier exercice qu'il avait passé le plus de temps sur les bords du Léman. Après la fin de son championnat dans les montagnes neuchâteloises, il avait rejoint le LHC pour y disputer les play-off.

Il avait joué neuf matches, dont la totalité de la finale face aux Zurich Lions. S'il n'avait jamais un temps de jeu conséquent, Stefan Rüegsegger a tout de même convaincu John Fust de lui faire confiance pour le futur. Pourquoi? Son solide gabarit (1m88, 91 kilos) avait été efficace sur la quatrième ligne. Et c'est probablement dans un tel rôle que le directeur sportif envisage le rôle de sa recrue.

Du succès au HCC

Âgé de 27 ans aujourd'hui, l'ancien espoir des Langnau Tigers n'est pour l'heure jamais parvenu à s'établir en National League. En 134 matches, il totalise 13 points (7 buts, 6 assists). Il a par contre eu du succès à l'échelon inférieur, lui qui a remporté deux titres de Swiss League avec La Chaux-de-Fonds et une Coupe de Suisse.

Les arrivées d'Axel Simic et Stefan Rüegsegger vont numériquement remplacer les départs de Ken Jäger (Davos) et Raphael Prassl (Kloten). Au niveau des joueurs suisses ou à licence helvétique, seul Floran Douay est en fin de contrat. Cela ne veut pas dire pour autant que John Fust en a terminé avec ses emplettes pour renforcer le Lausanne HC en vue du futur.