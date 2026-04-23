Fribourg Gottéron s'est imposé à Davos lors de la deuxième prolongation pour reprendre l'avantage de la glace dans cette finale. Il n'y a guère de suspense quant à l'identité de l'homme du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Julien Sprunger (attaquant, Fribourg)

C'est la loi. Lorsqu'un joueur marque un but décisif en prolongation, il ne peut pas avoir autre chose que les trois étoiles. Logique puisque c'est lui qui a décidé du match. Sur les 80 et quelques minutes de jeu, Julien Sprunger ne méritait probablement pas la plus haute distinction. Volontaire mais limité au niveau de sa vitesse, le capitaine des Dragons n'a pas eu un impact majeur sur le match.

Jusuqu'à cette fameuse action décisive. C'est tout d'abord lui qui met un excellent puck en profondeur avant de le récupérer contre la bande pour, finalement, inscrire le but décisif au-dessus de l'épaule de Sandro Aeschlimann. Un but de renard des surfaces comme il en a marqué des tonnes durant sa carrière. Mais peut-être le but le plus important jusqu'à présent.

⭐⭐ Marcus Sörensen (attaquant, Fribourg)

On n'ira pas jusqu'à dire que Marcus Sörensen a livré un match «comme au bon vieux temps». Mais par contre, on peut sans se tromper dire qu'il a livré son meilleur match en play-off cette saison. De retour de blessure durant la demi-finale, «Couscous» n'avait jusqu'à présent eu qu'un impact marginal sur le jeu des Dragons.

À Davos, il a livré une très belle prestation. Il a tout d'abord ouvert la marque d'un tir chirurgical en lucarne. Par la suite, le Suédois a paru en bien meilleure forme que depuis son retour au jeu. Ses combinaisons avec Lucas Wallmark ont régulièrement pris la défense grisonne à contre-pied et ce n'est pas un hasard si les deux Scandinaves ont combiné pour l'égalisation en fin de troisième tiers.

⭐ Chris Egli (attaquant, Davos)

Il n'a certes qu'une passe décisive. Mais l'attaquant est l'un des meilleurs joueurs du HC Davos depuis le début de cette série face à Fribourg Gottéron. Intense comme toujours, Chris Egli apporte également une dimension offensive à son jeu qu'on ne lui connaît pas forcément.

Lors de cette rencontre, c'est son travail qui a permis à Simon Knak (excellent lui aussi) de se retrouver en position idéale pour égaliser une poignée de secondes après l'ouverture du score des Dragons. Chris Egli en a également profité pour gagner plus de la moitié de ses engagements (8/15) et peser sur la défense des Dragons. Bref, un match plein.

Flop: Michael Fora (défenseur, Davos)

Ce n'est pas pour sa prestation que le Tessinois est mentionné dans cette rubrique, mais pour son retour manqué. Absent depuis la demi-finale face à Zurich, Michael Fora était de retour sur la feuille de match pour cet acte No 3 entre Davos et Fribourg Gottéron. En santé, l'international suisse est un renfort majeur pour le HCD.

Problème? Il n'a finalement joué que deux minutes et des poussières avant de devoir jeter l'éponge. À voir s'il a à nouveau été touché à son genou endolori ou s'il a eu un autre problème. Toujours est-il qu'il n'a pas eu l'impact escompté sur ce match. Et ce n'est évidemment pas de sa faute.