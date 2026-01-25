Geoff Ward: «La pause va nous faire du bien»

Le coach du LHC s'est montré critique après la défaite lausannois à Berne, samedi. Il compte bien profiter des prochaines pauses pour avoir le temps de reprendre les bases.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Après la défaite du LHC face à Berne, les Lausannois sont longtemps restés cloisonnés dans leur vestiaire. Le club vaudois traverse une période trouble. Cela fait plus d'un mois que Lausanne pas enchaîné deux victoires de suite.

Dans les travées de la Postfinance Arena, Justin Krueger a longtemps patienté dans le couloir menant au vestiaire visiteur. L'ancien joueur du LHC (entre 2020 et 2022) et du CP Berne (entre 2013 et 2020) travaille désormais dans la restauration du club de la capitale et était venu apporter des millefeuilles à ses anciens collègues vaudois. Mais la réunion d'après-match a trop duré et Justin Krueger s'est résigné à laisser les desserts devant la porte du vestiaire, avec une petite note: «Bon app! Krugs». Pas certain que ça suffise à remontrer le moral des troupes de Geoff Ward, lequel vient à l’interview.

Geoff Ward, Lausanne n’arrive toujours pas à enchaîner avec une deuxième victoire. Quel est le sentiment après cette défaite?

Personne n’est heureux avec la situation dans laquelle nous sommes. Mais les solutions existent, nous devons les trouver.

Quelles peuvent être ces solutions. Elles ont manqué aujourd’hui?

Pendant la plupart du match, elles ont manqué, c’est clair. À certains moments, nous avons bien poussé. Nous avons pris l’avantage au début de la deuxième période. Mais nous devons trouver un moyen d’être meilleurs collectivement. Il ne reste plus beaucoup de matches. Nous devons revenir à ce qu’est notre identité. Actuellement, nous ne jouons pas durant soixante minutes. Et ça nous met en difficulté.

Vous avez pourtant ouvert le score aujourd'hui, c’était bien parti. Mais vous avez concédé deux buts en deux minutes juste après. Comment cela peut-il arriver?

Quand vous ne faites pas ce que vous avez à faire loin du puck, ces choses peuvent arriver. Notre positionnement sur les buts que nous concédons ce soir n’était pas bon. Ça ne peut pas mener à une victoire. Nous prenons trois buts assez faciles pour l’adversaire.

Sur les deuxième et troisième buts bernois, les attaquants se présentent presque seuls face au gardien. Comment cela se fait?

C’est la lecture du jeu que les joueurs ont fait. Vous devriez leur poser la question à eux, directement. Je vois les joueurs depuis le banc, j’observe le jeu. Mais je ne peux pas dire ce qu’ils ont vu ou lu sur l’action. Je ne peux pas vous dire pourquoi ils ont agi ainsi.

C’est aussi une question de confiance, dans cette période compliquée pour le LHC?

Oui, c’est plus facile de jouer quand vous avez confiance. Mais la confiance, ça se gagne. Si tu joues dur, que tu maîtrises ton jeu, c’est plus facile d’être confiant. Si tu te relâches, que tu hésites, c’est plus difficile. Mais tout est entre nos mains. Nous allons analyser ce que nous faisons actuellement. Il y a des moments où nous respectons notre identité et notre style, mais nous ne le faisons pas avec assez de constance. À ce niveau, vous devez bien jouer pendant 60 minutes, toutes les actions comptent.

On a aussi vu une équipe assez indisciplinée dans le troisième tiers-temps. Un signe de frustration?

C’est clair, il faudrait rester discipliné. Quand vous n'êtes pas discipliné, ce n’est pas bon pour l’équipe. C’est un signe d’égoïsme, à certains moments. Vous devez vous assurer que l’équipe est la chose la plus importante et que vous ne la mettez pas en danger.

Vous avez désormais presque une semaine avant votre prochain match face à Zoug, vendredi prochain. Et après, c’est la pause olympique. C’est une bonne chose d’avoir de telles pauses?

C’est bien pour nous d’avoir plusieurs entraînements. La pause va nous faire du bien et nous permettre de passer beaucoup de temps à travailler sur notre jeu. Nous avons joué énormément de matches jusqu’à présent, le plus dans toute la ligue. Nous avons eu notre lot de blessures. Donc cette pause va nous faire du bien et nous permettre de revenir aux bases, à ce en quoi on croit et ce qu’est notre identité. Il faudra que tout le monde soit sur la même longueur d’onde en sortant de cette pause.

Rapperswil a perdu aujourd’hui et reste à neuf points de vous, sixièmes. Vous regardez en bas au classement?

Non, je ne regarde pas du tout le classement. Si nous faisons attention à nous, les résultats vont suivre. Donc nous nous concentrons uniquement sur nous. Peu importe ce qui arrive au classement, ça ne fait rien. Nous devons jouer notre meilleur hockey jusqu’à la fin de la saison, nous avons beaucoup de travail à faire pour cela.