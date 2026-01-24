Le Lausanne HC ne parvient toujours pas à enchaîner à Berne

Après sa victoire de vendredi face à Bienne, le LHC espérait cueillir, enfin, une deuxième victoire de rang face au CP Berne. Mais les hommes de Geoff Ward rentrent bredouille de la capitale (3-1).

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le 24 janvier 1798, le Pays de Vaud – jusqu’alors sujet des Bernois – prenait son indépendance. Un événement que les supporters vaudois, qui ont rempli le parcage de la Postfinance Arena, n’ont pas manqué de commémorer avant la partie. Mais 228 ans jour pour jour plus tard, le LHC est retombé sous domination bernoise.

Énorme Connor Hughes

Malgré sa victoire en prolongation face à Bienne vendredi, le Lausanne HC traverse une mauvaise passe, ce n’est un scoop pour personne. Le Lausannois le plus en vue en début de match? Connor Hughes, titularisé en back to back par Geoff Ward dans la cage vaudoise. Le signe, inévitablement, d’une équipe dominée. À partir de la 10e minute, le portier du LHC a dû multiplier les parades pour ne pas encaisser le premier but de la rencontre.

À la 11e minute, il a tour à tour dégouté Romain Loeffel, auteur d’un premier tir de loin. Puis Marc Marchon, le plus prompt sur le rebond. Avant de bien réagir face au contournement de son but par Miro Aaltonen. Connor Hughes repoussait la première grosse occasion du match.

Dans les minutes suivantes, il a dû s’employer pour repousser les essais lointains de Ramon Untersander (12e et 14e). Ou les reprises d’Alain Graf (13e) et Miro Aaltonen (14e). Le CP Berne poussait. Connor Hughes repoussait. En attaque, les Lions manquaient – c’est de coutume ces derniers temps – de mordant face à la défense mise en place par Heinz Ehlers. Seul un essai de Basile Sansonnens, à la 20e, n’inquiétait vraiment les Bernois, finissant sa course sur la barre transversale.

Théo Rochette ouvre le score de belle manière

Au retour du vestiaire, Erik Brännström, Ken Jäger et Austin Czarnik allumaient trois mèches dès la première minute du deuxième acte. De bon augure? Plutôt. Puisqu’à la 25e, Jason Fuchs avait le puck du 1-0, lancé seul face à Adam Reideborn par Dominik Kahun. Mais le No 14 lausannois manquait le cadre.

Un raté vite oublié. Une minute plus tard, Théo Rochette était plus inspiré que son compère. Le No 90 du LHC s’offrait un joli geste pour éliminer le gardien bernois et, un peu aidé par le retour du catastrophe de Samuel Kreis, ouvrir le score. Pendant ce temps, Connor Hughes continuait son très bon match, avec des arrêts capitaux devant Mike Sgarbossa (24e) ou Marc Marchon (28e).

Lausanne capitule deux fois en deux minutes

Sauvé par son poteau sur un essai de Alain Graf (29e), le gardien lausannois devait cependant capituler deux minutes plus tard. En infériorité numérique, le LHC encaisse l’égalisation bernoise, par Mats Alge après un joli mouvement collectif (32e). Moins de deux minutes plus tard, Marco Lehmann était le plus rapide pour s’en aller tromper une deuxième fois Connor Hughes dans le tiers médian. Lausanne retombait dans ses travers. Sa défense n’était pas exempte de tout reproche sur les deux réussites bernoises.

Dans le troisième acte, Lausanne n'a pas vraiment su se rebiffer. Pire, à la 50e, la défense du LHC a laissé Marc Marchon et Wallterri Merelä partir à 2 contre 1. Les deux hommes ne se sont pas fait prier pour inscrire le but du break. Trop indiscipliné dans le dernier tiers-temps (trois pénalités concédées), Lausanne aurait pu réduire l'écart par Erik Brännström, suite à un immense sauvetage de Connor Hughes. Mais le défenseur lausannois a manqué son face à face avec Adam Reideborn (56e).

Avec cette défaite dans la capitale, Lausanne ne parvient toujours pas à enchaîner deux victoires consécutives. Cela leur échappe depuis le 20 décembre dernier. Les hommes de Geoff Ward restent sous la menace de Rapperswil au classement.