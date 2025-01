Joel Scheidegger et Ajoie ont déjà le regard tourné vers samedi et la réception du HC Lugano à Porrentruy. L'occasion est belle de se rapprocher des Tessinois, mais il faudra être plus concentré défensivement que samedi à Berne (5-1).

Ajoie et Joël Scheidegger ont à coeur de faire un bon match face à Lugano ce samedi à Porrentruy. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

En battant Berne ce vendredi à l'Allmend, Ajoie, dernier de National League, serait revenu à six points de Lugano, avant-dernier, qu'il affronte ce samedi à Porrentruy. Une belle occasion ratée, d'autant que les Ajoulots ont vraiment réussi un très bon début de match face aux Ours, ouvrant le score de manière méritée. Les Jurassiens ont cependant malheureusement craqué dans les grandes largeurs au fil de la rencontre, s'inclinant finalement 5-1.

Des erreurs individuelles qui coûtent cher

«On a bien commencé la partie, on a fait quinze bonnes premières minutes, on était la meilleure équipe sur la glace. Mais on n'a pas su conserver ce niveau», a regretté le défenseur Joel Scheidegger, pas content du déroulement de la rencontre. «On voulait prendre des points ce soir et on n'a pas réussi à le faire», a regretté le Bernois du HCA. «Malheureusement, on a fait des erreurs qui nous ont coûté cher», a-t-il encore pesté, dans une référence évidente au deuxième but bernois, marqué par une hésitation coupable de la défense jurassienne.

16 buts encaissés en trois matches contre Berne

Il faut dire que les Ours ne conviennent pas du tout à Ajoie cette saison, puisqu'en trois matches contre Berne, les Vouivres ont encaissé 16 buts (0-5, 3-6, 1-5)! «C'est beaucoup trop, mais aujourd'hui, c'est la fois où on a été le plus près. Ce soir, je suis un peu triste, il y avait moyen de mieux faire», a estimé Joel Scheidegger à juste titre. Non pas que la défaite 5-1 soit injuste, mais il y avait la place pour prendre un point, au moins, avec plus de rigueur et de discipline.

Joel Scheidegger et Ajoie ont craqué en deuxième partie de match à Berne ce vendredi. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Ajoie abordera donc son match de samedi avec neuf points de retard sur Lugano, ce qui est tout de même un gouffre. Cette rencontre fait office de tournant de la saison puisque les Tessinois pourraient prendre le large, laissant Ajoie dernier avec douze points de retard. Mais les Jurassiens pourraient tout aussi bien revenir à six points des Bianconeri...

Ajoie-Lugano samedi, pas encore une finale

«On va aborder cette rencontre avec l'énergie que va nous apporter notre public. On est forts à la maison et on veut s'en servir samedi. C'est un match très important, mais ce n'est pas encore une finale», assure le défenseur du HCA. «On aura encore la possibilité de faire des points après. On veut gagner cette rencontre, c'est sûr, mais on doit gagner les autres aussi. On doit se battre tout le temps», dit-il encore, le regard déjà tourné vers samedi, 19h45 à Porrentruy.