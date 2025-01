Ajoie a ouvert la marque ce vendredi à l'Allmend face aux Ours, mais s'est fait mordre en retour pour son insolence! Les Jurassiens se sont inclinés 5-1 et ont raté une belle occasion de mettre une grosse pression à Lugano, leur adversaire de ce samedi à Porrentruy.

Damiano Ciaccio a tout tenté ce vendredi à l'Allmend, mais Marc Marchon et Berne se sont logiquement imposés. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il existe une règle non écrite, mais immuable, dans le monde du sport. Quand vous êtes la moins bonne équipe de la ligue, il n'existe qu'une manière de gagner un match: en vouloir plus que son adversaire. Sauter sur chaque puck. Mordre chaque mollet qui se présente. Alors, que penser de l'attitude de ces deux Ajoulots, Marco Maurer et Louis Robin, qui ont joué aux cockers timides, en plein coeur du premier tiers, en voyant ce puck traîner dans leur zone défensive? «A vous monsieur», «Je n'en ferais rien, cher ami», «Je vous en prie», se sont répétés les deux Jurassiens en ne sachant que faire de ce bout de viande qui était là, à portée de pattes. Le problème, c'est qu'un pitbull nommé Fabian Ritzmann passait par là et que lui a su quoi faire de ce puck en l'envoyant dans la lucarne de Damiano Ciaccio, lequel a été bien gentil en l'occurrence de ne pas fracasser de rage sa canne sur son poteau, voire sur le casque de ses trop gentils coéquipiers. Game-winning-goal pour Berne à la 33e, soirée terminée, zéro point au compteur, bonne soirée, bonne nuit et bon retour à Porrentruy, merci d'être passés.

Jonathan Hazen ouvre la marque devant les fans ajoulots

Ajoie avait pourtant bien démarré la partie, se créant une immense occasion à la 12e par Philipp-Michael Devos, mais l'attaquant canadien a manqué le cadre, pourtant en position idéale. Heureusement pour lui, il a pu se rattraper quelques secondes plus tard en servant magnifiquement son camarade Jonathan Hazen, lequel a pu marquer son septième but de la saison d'une superbe déviation au premier poteau. Un but de fort belle facture pour les Jurassiens, qui ouvraient donc la marque devant leurs supporters, venus en nombre. De quoi bien lancer la soirée puisque ce but permettait virtuellement aux Ajoulots de revenir à six points de Lugano, l'adversaire de samedi soir à Porrentruy ce week-end! Les Tessinois auraient certainement eu les jambes qui tremblaient au moment d'entrer sur la glace...

Austin Czarnik, seul au deuxième poteau, égalise

Hélas pour les hommes de Greg Ireland, cet avantage sur la glace des Ours n'allait durer que six minutes, le temps pour le grand cador Austin Czarnik d'égaliser (17e) sur un très joli service de Ramon Untersander. L'Américain, laissé tout seul au deuxième poteau face au but ouvert, ce qui n’était pas forcément la meilleure idée de la soirée, a pu tromper Damiano Ciaccio et faire crier de joie le mur des supporters bernois (15'632 spectatrices et spectateurs au total). 1-1 à la pause!

Austin Czarnik inscrit ici le 1-1, seul au deuxième poteau. Photo: keystone-sda.ch

Ajoie ne s'est pas montré assommé par cette égalisation et a tiré sur la latte à la 23e par Anttoni Honka, prouvant que les Vouivres ne lâcheraient rien dans cette partie. Hélas, l'hésitation défensive de la 32e a fait très mal, tout comme le 3-1 à la 35e de Lukas Klok, lequel a estimé à ce moment précis que l'heure était venue d’inscrire lui aussi son nom à la table de marque.

Ajoie change de gardien pour le dernier tiers

Greg Ireland prenait une décision forte à l'heure d'aborder le troisième tiers en sortant son gardien Damiano Ciaccio et en faisant entrer Kilian Bernasconi pour les vingt dernières minutes, voire plus. Rien n'était en effet perdu pour les Ajoulots, qui avaient les moyens d'aller chercher un point, ou mieux, même sur la glace de ces Bernois en confiance. La décision définitive se faisait cependant à la 52e, Joël Vermin inscrivant le 4-1 et offrant la victoire, sans discussion, au Club des patineurs de Berne. Le 5-1 est lui tombé en powerplay à la 58e de la canne de Waltteri Merelä. Les Ours ont, au final, amplement mérité leur victoire, remportant les trois tiers aux points (14-8, 11-9, 14-7) pour un total de 40 tirs à 24.

A Ajoie désormais de réagir ce samedi contre Lugano pour faire peur aux Tessinois jusqu'à la fin de la saison. La recette est connue: se montrer intransigeant défensivement durant soixante minutes, sans le moindre creux. Pas comme lors de cette fatidique 32e minute, ce vendredi à l'Allmend.

Damiano Ciaccio a effectué 23 arrêts en 26 tirs bernois, mais est sorti avant le dernier tiers. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus