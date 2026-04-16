Pour des billets, des fans de Gottéron ont attendu 18 heures

Ils étaient des centaines à attendre l'ouverture de la billetterie devant la BCF Arena. Le but: décrocher un sésame pour la finale entre Fribourg et Davos. Reportage.

Matthias Davet Journaliste Blick

Alors que la plupart des Fribourgeois se préparait à souper ce mercredi soir, les amis d'Arnaud ont débarqué sur l'esplanade Saint-Léonard, grande tente Quechua à la main. La vente des billets pour la finale de National League entre Fribourg et Davos ouvrait le lendemain, à 13h. Comme un contingent était réservé à la vente sur place, Arnaud et ses compagnons ont débarqué la veille à 19h, pour être certains de pouvoir assister à la première finale de leur club depuis 13 ans. «Deux sont venus monter la tente, tandis que je suis allé faire des provisions», explique le résident de Belfaux.

Il l'avoue: la nuit a été courte. «On a surtout discuté, joué aux cartes et bu quelques bières», détaille Arnaud. Le groupe d'amis est récent. La plupart se sont en effet rencontrés dans… une file pour les billets de Gottéron. Lors du quart de finale face à Rapperswil cette saison. Un mois plus tard, les voilà compagnons d'attente pour l'affrontement face à Davos. «Pour l'instant, ça va au niveau du sommeil, précise Arnaud, peu avant 11h. Mais ça a fait du bien quand le soleil s'est levé.» Malgré le repos très, très léger, sa journée n'est pas finie. Juste après avoir obtenu ses billets (il est le premier dans la queue, il n'a pas de souci à se faire), il doit aller suivre des cours de langue non loin de là.

Avant de revenir, dans quelques jours, pour l'acte II de la finale entre les Dragons et les Grisons. Quant à son issue, le Fribourgeois reste optimiste. «Facile, se marre-t-il. On gagne en 5 matches là-bas. Pas ici, sinon ce serait trop le stress.» Si sa prophétie se réalise, il y a fort à parier qu'Arnaud sacrifie à nouveau quelques heures de sommeil pour venir accueillir les joueurs. Mais on n'en est encore loin.

Le chien Reto, présent

Posée derrière lui et juste en dehors de la tente, il y a Nelly, son golden retriever à ses pieds. «Reto, en hommage, précise-t-elle, par rapport à Berra, le dernier rempart de Fribourg Gottéron. Mais il n'est pas là depuis hier soir.» Ouf. «Ç'aurait été de la maltraitance animale», lance un homme assis non loin d'elle. Rires dans l'assemblée.

Comme Arnaud, elle a fait le voyage la veille pour venir se poster dans les premières places de la file. Le sien était un poil plus long, puisqu'elle est venue depuis Broc, en Gruyère. «On le ferait une fois, mais pas dix», avoue-t-elle. En rajoutant que, s'il y a un acte VI, elle sera à nouveau présente dans la queue, et toujours autant tôt.

Pour le cousin de Zurich

Certains dans la queue s'occupent comme ils le peuvent. À l'image de cette fratrie. Lorsqu'on interrompt Valentin et Manon en pleine partie de Skyjo, ils nous précisent que la personne idéale à qui parler n'est pas là. «Attends, j'appelle Bastien.» Une poignée de secondes plus tard, le petit frère sort du Sport Café en courant. Se décrivant comme hyperactif, le garçon a pris de quoi s'occuper. En plus du jeu de cartes, il y a aussi un mini-ballon de football dans le sac, enfoui entre quelques saucisses. «Il y a même des trucs sains, avec de l'eau», s'exclame fièrement Manon. On risque d'en rester là pour ce qui est de la bonne bouffe puisque les trois enfants espèrent au plus profond d'eux que leur maman, chargée du ravitaillement à midi, débarque avec un McDonald's.

Ce ne serait que juste récompense pour le trio qui… n'achète même pas les billets pour son propre bonheur. «On est là pour notre cousin, qui habite à Zurich, lâche Valentin. Nous, on a les abonnements.» On espère que la récompense sera au niveau de l'implication des enfants, qui ont débarqué à 7h15 le matin même. «Bof, on est en vacances et on n'a de toute façon rien à faire», sourit Valentin. Certes, mais il aurait par exemple pu aller se promener ce jeudi matin. «Il est trop flemmard pour ça», se marre Manon derrière lui.

Des rencontres dans la queue

Tous les gens qui ont patienté sur l'esplanade de Saint-Léonard ne seront par contre pas récompensés. À 9h, une séparation a été faite dans la queue. Ceux arrivés juste après, à l'image de David ou Céline, n'auront qu'une chance infime de décrocher des sésames. Le duo venu respectivement de Sorens et Marsens s'est rencontré dans la queue. «On aurait presque pu faire le trajet ensemble», se rendent-ils compte.

Si David se dit «supporter occasionnel», Céline n'aurait pas eu besoin d'attendre il y a quelques années. Elle possédait en effet l'un des objets les plus recherchés dans le canton: un abonnement à Fribourg Gottéron. Mais la Gruérienne l'a, malheureusement pour elle, lâché. La voici donc, en compagnie de centaines de compatriotes, à attendre au soleil que la caisse ouvre. Contrairement à Arnaud, ses chances sont moins grandes. «Mais qui ne tente rien n'a rien.»

Alors que les premières personnes étaient en train d'acheter leurs billets, le capitaine emblématique Julien Sprunger avait terminé de manger. Pour le plus grand plaisir des fans, le No 86 est allé prendre un bain de foule et quelques selfies. Une journée plus que réussie pour certains fans.