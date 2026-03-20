Roger Rönnberg vs Johan Lundskog, le maître face à l'élève

Entre 2016 et 2019, le duo Roger Rönnberg-Johan Lundskog a fait le bonheur des fans de Frölunda, en Suède. Les deux hommes se retrouvent face à face, dès ce vendredi dans la série entre Fribourg et Rapperswil.

Matthias Davet Journaliste Blick

Le destin est parfois taquin. Pour ses tout premiers play-off en Suisse, Roger Rönnberg va affronter un entraîneur qu'il connaît bien. Très bien même. Entre 2016 et 2019, Johan Lundskog était, à Frölunda, l'assistant de… l'actuel coach des Dragons, en plein dans le mille. Les deux hommes vont se retrouver dès ce vendredi soir, pour l'affrontement entre Fribourg et Rapperswil en quarts de finale de National League.

«On s'est appelé avant son double affrontement face à Berne et je lui ai souhaité bonne chance», explique Roger Rönnberg. Mais depuis la qualification des Lakers en play-off, c'est silence radio. «Non, je ne lui ai même pas envoyé un message, sourit le technicien suédois. Maintenant, on est en mode play-off et place à la bataille.» «RR» promet que dès que la série sera finie, les deux hommes redeviendront de très bons amis, comme ils le sont en temps normal.

«Roger est l'un des meilleurs coaches en Europe»

Car les deux coaches scandinaves ont vécu de belles choses ensemble. En 2017, ils ont remporté la Champions Hockey League avec Frölunda avant de réaliser le doublé sur le plan national et continental, deux ans plus tard. «Depuis, il s'est vraiment développé en tant que coach, souligne Roger Rönnberg. Il a une belle vision du hockey et j'ai vraiment apprécié travailler avec lui parce qu'il ne compte pas ses heures. C'est un bon entraîneur et une bonne personne.»

Les compliments vont également dans l'autre sens. Après la qualification de son équipe en play-in face à Berne, Johan Lundskog n'a pas hésité à dire du bien de son ancien mentor et futur adversaire. «Roger est l'un des meilleurs coaches en Europe et j'ai beaucoup appris de lui», appuyait l'entraîneur de Rapperswil.

«Il n'y a plus de secret aujourd'hui»

Johan Lundskog a peut-être un avantage sur Roger Rönnberg: il a vu sa méthode de l'intérieur durant trois ans, ce qui n'est évidemment pas le cas inversement. Un détail qui n'inquiète pas plus que tant le coach des Dragons. «Ça date d'il y a tellement longtemps, sourit-il. Mes idées et mon style ont énormément changé depuis qu'on a travaillé ensemble… Et surtout il n'y a aucun secret car tous les matches sont visionnés à la vidéo.»

Ce qui, dans ce cas-là, marche également à l'inverse. L'ancien homme fort de Frölunda a longuement pu observer le Rapperswil à la sauce Johan Lundskog. Voit-il une trace de ce qu'il a enseigné à son Padawan il y a plusieurs années? «Je vois surtout son ADN, appuie Roger Rönnberg. Bien sûr, on partage certaines idées puisqu'on a gagné ensemble pendant trois ans. Mais il a son propre style.»

Les défauts de ses qualités

D'ailleurs, Roger Rönnberg n'hésite pas à dévoiler les forces et les faiblesses des adversaires. «Leur qualité principale réside dans leur force offensive, analyse-t-il. Ils ont des très bons joueurs, à l'image de Tyler Moy ou Malte Strömwall. On doit être humble et comprendre qu'on va devoir faire des efforts pour empêcher ces gars de marquer.»

Mais pour le Suédois, Rapperswil a aussi les défauts de ses qualités. «C'est une équipe avec une tendance à jouer de manière offensive, ce qui peut être leur faiblesse aussi. À nous d'en profiter.» Et à Roger Rönnberg d'espérer que, pour cette fois, l'élève ne dépassera pas le maître.