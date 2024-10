Lausanne s'écroule face au champion en titre zurichois

Lausanne et Genève ont vécu des sorts bien différents en terres zurichoises. Tandis que le LHC s'est enfoncé face à Zurich, les Aigles n'ont fait qu'une bouchée de Kloten.

Zurich - Lausanne 6-3

À Zurich, Lausanne n'a pas réussi à prendre sa revanche dans le remake de la finale de la saison dernière. Les Vaudois n'ont, pour une fois depuis le début de cet exercice, pas pu compter sur un Kevin Pasche impérial. Le portier du LHC a dû céder sa place à son remplaçant Antoine Keller après 40 minutes et 4 buts encaissés. À l'entame du troisième tiers, le match était donc plié, le score étant de 4-0 en faveur de Zurich.

Dans la troisième période, les Lions du Léman se sont un peu rebiffés après avoir encaissé le cinquième. Nathan Vouardoux ont inscrit leur premier but de la saison (46e et 50e), mais le mal était déjà fait. La série de victoires s'arrête donc à quatre pour le LHC.

Kloten - Genève 2-5

Au lendemain de sa défaite en prolongation à Ambri, Genève a repris du poil de la bête. Les Aigles se sont largement imposés sur la glace de Kloten. Après avoir pris un bel avantage dans le premier tiers (1-3), les Genevois ont enfoncé le clou en début de dernière période. En 2'15 et grâce à deux jeux de puissance, ils ont fait passer le score de 1-3 à 1-5.

La première ligne finlandaise du GSHC a de nouveau fait des siennes face à Kloten. Hartikainen (1 but, 1 assist), Granlund (2 buts, 2 assists) et Manninen (1 but) ont été les grands artisans de ce succès. Dans une semaine, les Genevois vont vivre le dernier match de leur périple à l'extérieur, en se rendant à Berne.

Langnau - Bienne 4-1

Langnau continue de surprendre en ce début de championnat. Les Tigres n'ont fait qu'une bouchée de Bienne à l'Ilfis. Le seul but seelandais est venu de la canne de Luca Christen, en toute fin de match (59e).

Fribourg - Davos 1-4

Et de sept défaites sur les huit derniers matches! Autant dire que rien ne va plus du côté de Fribourg. Après avoir sombré en fin de rencontre à Berne la veille, les supporters fribourgeois attendaient une réaction de leur équipe.

Ils espéraient aussi voir un Reto Berra d'attaque et pas le gardien colérique qui a abandonné ses coéquipiers après le cinquième but bernois. Titularisé par Pat Emond, Berra a retrouvé ses esprits, mais il n'a pas pu empêcher son club de quitter la glace sur une nouvelle défaite. Et sur le 2-0 de Knak, le portier zurichois n'est pas parvenu à bloquer le puck.

Entre la réussite de Knak, c'est Zadina qui a trouvé la faille à deux reprises. Le 0-3 de la 47e a d'ailleurs assuré la victoire aux Davosiens et ce n'est pas le but de l'honneur de Sprunger qui a changé qui que ce soit. Gottéron a maintenant un match de Coupe d'Europe pour oublier et se recomposer avant d'affronter Lausanne à Malley vendredi prochain.

Zoug - Berne 4-2

Au lendemain de sa défaite à Lausanne, Zoug a rehaussé le niveau et est venu à bout de Berne chez lui.