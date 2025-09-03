Après deux printemps sans play-off, Genève-Servette veut repartir à la conquête des sommets. Blick fait le point avant le début de l'exercice avec le directeur sportif des Grenat, Marc Gautschi.

Marc Gautschi et Genève-Servette voient grand cette saison. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

«Ça ne sert à rien de commencer la saison si tu ne veux pas gagner. On s'entraîne tout l'été pour aller chercher le titre.» Les mots, ambitieux, viennent du capitaine Noah Rod. Après une saison blanche liée à une grosse blessure, le No 96 est de retour sur la glace et dans les vestiaires des Vernets. Un apport extrêmement important pour Genève-Servette, qui reste sur deux échecs. Le champion de Suisse 2023 a manqué les play-off deux années de suite.

Directeur sportif des Aigles, Marc Gautschi parle de «la fin d'un cycle de cinq ans» cet été. Une belle période qui aura tout de même vu le GSHC empocher deux titres, le national et le continental, en 2024. «Mais nous devons retrouver la niaque, souligne le dirigeant. On aurait été fou de ne pas changer le plus possible.» Marc Gautschi, qui se dit très content avec l'équipe qu'il a à sa disposition, aurait quand même voulu «échanger encore un ou deux joueurs. Mais les autres directeurs sportifs ne m'ont pas toujours répondu au téléphone (sourire).»

Plus de poids, de taille et de grenat

Pour lui, le GSHC de la saison dernière manquait de taille et de poids. C'est pour cela, entre autres, qu'il a été chercher des joueurs comme Jimmy Vesey ou Tim Bozon. «Et on a gommé notre point faible sur les deux dernières saisons: les gardiens, ajoute Marc Gautschi. Si Robert (ndlr: Mayer) joue comme il peut le faire et avec Stéphane (ndlr: Charlin), on a les deux meilleurs portiers de la Ligue.» Sur le papier, certes. Ne reste plus qu'à le confirmer sur la glace.

Un tournant également pris par Genève cet été concerne son identité. Sur les quatre Suisses signés (Charlin, Sutter, Bozon et Verboon), tous ont déjà porté le maillot du club. «Ce sont des joueurs qui ont les couleurs grenat dans leur cœur, appuie le directeur sportif. Ça va être cool de travailler avec eux.»

Tout comme son président Philippe Baechler, Marc Gautschi veut avant tout viser le top 6 et une qualification directe pour les play-off: «On sait qu'une fois qu'on y est, on est très dangereux.»

De la «bonne pression» sur le GSHC

Cette saison sera, d'un côté, extrêmement importante pour le directeur sportif qui, après deux saisons ratées, pourrait commencer à sentir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. «Je suis sous pression depuis le jour où j'ai commencé, sourit-il. J'ai fait des erreurs mais j'essaie de changer les choses qui n'ont pas fonctionné. Cette pression, elle est bonne.»

Qu'il se rassure, Marc Gautschi la partagera avec Yorick Treille, entraîneur principal du GSHC qui va débuter sa première saison complète à la tête du club. Il aura, comme «associate coach» Ville Peltonen. «On a ajouté de l'expérience aux côtés de Yorick, qui est un jeune entraîneur, explique Marc Gautschi. Il faut profiter de l'expérience de Ville, qui a certains projets à l'intérieur de l'équipe, comme celui de développer le leadership.» À voir, dès mardi prochain pour l'ouverture de la saison face à Ajoie, si cette recette fera mouche pour les Grenat.