Le Lausanne HC est à nouveau ambitieux après deux finales consécutives. Derrière le banc, Geoff Ward incarne une certaine stabilité. Interview avec le dresseur de Lions à une semaine de la reprise.

Geoff Ward a mené le Lausanne HC à deux finales. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La patte Geoff Ward est visible au Lausanne HC depuis le premier jour où le technicien a mis les pieds dans la Vaudoise aréna. Le coach va toutefois devoir quelque peu changer ses plans puisque le directeur sportif, John Fust, lui a mis une équipe légèrement différente dans les mains cette saison avec des joueurs un rien plus rapides et moins imposants physiquement. De quoi changer culturellement une recette qui a fait ses preuves? Pas forcément.

Cette saison, votre équipe semble un peu plus petite, peut-être plus rapide aussi. Est-ce que ça change votre approche?

Pas fondamentalement. Notre philosophie reste la même, on ne va pas tout révolutionner.

Donc rien ne bouge?

Si, bien sûr. Avec un nouveau groupe, il faut ajuster certains détails. L’idée, c’est de rester fidèles à ce qu’on croit, mais en mettant en valeur les forces spécifiques de nos joueurs.

Dans ce genre de situation, qui doit s’adapter le plus: les joueurs ou le coach?

Le coach, clairement.

Pourquoi pas les joueurs?

Parce qu’on ne leur demande pas d’être quelqu’un qu’ils ne sont pas. On veut qu’ils arrivent chez nous et qu’ils jouent leur jeu. Qu'ils s'appuient sur leurs qualités. Au coaching staff de les entourer des bonnes personnes et de construire un système qui les met en valeur.

La défense sera plus jeune et un peu moins expérimentée. Votre nouvel assistant a un rôle clé dans ce contexte?

Oui. Rob (ndlr Cookson) apporte une expérience précieuse.

Était-ce important d'avoir cette nouvelle voix à la place de Peter Andersson?

Ce n'était pas une volonté absolue de notre part, non. Peter a décidé de partir. C’était son choix. On ne cherchait pas à le remplacer à tout prix. S’il avait voulu rester, il serait encore là.

Qu’est-ce que Rob apporte de différent?

Il a non seulement joué et gagné ici, mais également sur la scène internationale. Il a une belle expérience en NHL aussi. C'est le cas de tous nos assistants désormais. Ça donne aux joueurs la certitude que ceux qui les conseillent savent exactement ce qu'il faut faire pour avoir du succès au plus haut niveau.

Concrètement, ça change quoi pour eux?

La communication est plus simple. Quand tu sais que la personne en face de toi a bagarré à ce niveau-là, tu l’écoutes d’une oreille différente.

L’an dernier, vous avez souvent gagné sur des scores très serrés avec de nombreux blanchissages et une défense ultra-solide. Cette saison, on doit s’attendre à des matches plus offensifs, du 4-3 plutôt que du 2-1?

Je ne serais pas forcément contre. Mais finalement, l’important, c’est juste de gagner.

Vous sentez la ligue plus disputée que l’an passé?

Oui. Je pense qu’il y a au moins sept équipes qui peuvent vraiment viser le titre. Ça rendra le championnat plus serré, plus exigeant.

Donc marquer un peu plus et éviter trop de matches à couteaux tirés serait idéal?

Exactement. Mais jouer ce genre de matches serrés tôt dans la saison peut aussi être bénéfique. Ça nous forge pour la deuxième partie de l’année. On l'a d'ailleurs vu la saison passée et celle d'avant. Être capables de gagner les rencontres serrées nous a permis d'acquérir une expérience précieuse pour avoir du succès lors des séries de play-off.