Lausanne et Fribourg encore battus

Au lendemain de leurs défaites respectives, Vaudois et Fribourgeois n'ont pas réussi à rebondir. En perdant contre Zoug, Ajoie concède un sixième revers consécutif. Retrouvez tous les highlights de la soirée.

Drake Caggiula a été renvoyé aux vestiaires pour un cross-check à la mi-match. Pontus Aberg a inscrit le 2-1 sur le power-play qui en a résulté. Photo: Getty Images

Lausanne - Zurich 1-3

Lausanne a peut-être perdu plus que son match contre Zurich. Antti Suomela a en effet dû quitter ses coéquipiers après un choc inquiétant entre son genou gauche et celui de Yannick Weber.

C'était l'affiche des deux dernières finales du championnat à Malley. Le double champion en titre face à sa victime préférée. Et ce match entre deux adversaires de très haut calibre a débouché sur une partie qui ressemblait presque à un match de play-off avec pas mal d'émotions.

Emotions positives tout d'abord avec l'ouverture du score des Vaudois signée Riat à la 8e, puis des émotions plus mitigées pour les joueurs de Geoff Ward après la sortie sur blessure d'Antti Suomela qui a vu son genou gauche entrer en collision avec Yannick Weber. Les tensions sont apparues sur la glace, mais les Zurichois n'ont pu trouver la faille qu'à la mi-match grâce à Hollenstein. Et moins d'une minute plus tard, Drake Caggiula a adressé un check à Baltisberger qui n'a pas échappé aux arbitres. Le Canadien a pu partir sous la douche et les Zurichois ont pris les devants via Aberg à la fin de ce power-play de cinq minutes.

Privés de deux de ses meilleurs éléments, le LHC a dû cravacher. En vain. Zurich n'a jamais donné l'impression de perdre son flegme et Kukan a pu mettre le 3-1 pour enterrer les derniers espoirs vaudois.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Davos - Fribourg 4-2

Fribourg a longtemps tenu bon face à Davos, avant de céder à cinq minutes du terme en... power-play.

Toujours sans Biasca ni Wallmark, Fribourg connaît un peu le même contrecoup que le LHC. Et dans les Grisons en ce début de saison, c'est loin d'être évident. Au cours du tiers médian, les Dragons peuvent remercier leur gardien Reto Berra qui s'est fendu de plusieurs arrêts décisifs devant notamment Nussbaumer et Zadina qui se sont présentés seuls face au Zurichois.

Le futur gardien de Kloten a dû s'avouer vaincu une deuxième fois durant le troisième tiers et alors que Fribourg était en supériorité numérique. Bertschy a cassé sa canne à la ligne bleue ce qui fait qu'il n'a pas pu bloquer Stransky qui a inscrit un fort joli but. Fribourg a poussé en sortant son gardien, mais Ryfors et Stransky ont pu ajouter deux réussites, alors que celle de Marchon à quelques secondes de la fin ne fut que cosmétique.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Ajoie - Zoug 1-3

La triste série continue pour Ajoie. En s'inclinant contre Zoug, les Jurassiens en sont désormais à six défaites consécutives.

Ajoie a lui subi sa 11e défaite de la saison...en douze matches. Les Jurassiens ont été battus à Porrentruy par Zoug 3-1. Les joueurs de l'Est ont fait le boulot du côté du club de la Suisse centrale. Tout d'abord Tomas Tatar à la 8e pour l'ouverture du score sur une passe de Kovar, puis Kubalik à la 33e sur des assistances des deux premiers cités. Entre ces deux buts, une réussite de Matteo Romanenghi pour des Jurassiens toujours privés de leur Finlandais Jerry Turkulainen. Zoug a scellé le score dans la cage vide par Wingerli.

(Les highlights de la rencontre seront bientôt disponibles.)

Berne - Langnau 2-1

4:23 Berne - Langnau: Berne retrouve la victoire dans le derby contre Langnau

Dans le derby Bernois, Berne ne s'est pas forcément rassuré mais la victoire 2-1 contre Langnau permet de compter trois points. Le jeune Alain Graf (20 ans) a inscrit son premier but de la saison (le deuxième de sa carrière en National League). Waltteri Merelä a donné la victoire à son équipe.

Rapperswil - Ambri 4-2

2:50 Rapperswil - Ambri: Rappi poursuit son superbe début de saison

Rapperswil, surprenant 3e du championnat, s'est imposé 4-2 à domicile contre Ambri. Malte Strömwall et Dominic Lammer ont respectivement déjà inscrit leur huitième et septième réalisation de la saison.