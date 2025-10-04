Le derby des Lions entre Lausanne et Zurich a tourné court pour Antti Suomela. Lors de la première période, le Finlandais a été touché genou gauche. Il y a de quoi être très inquiet pour sa santé.

Antti Suomela a dû quitter ses coéquipiers face à Zurich. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une image qui a de quoi provoquer une très grosse inquiétude. Lors de la première période, Antti Suomela est resté au sol durant de nombreuses secondes. Immobile, le Finlandais venait d'avoir un choc avec Yannick Weber. Après avoir tenté de récupérer un puck en cloche, le No 11 des Lions a heurté de plein fouet l'arrière des Zurich Lions. Le genou du maître à jouer des Vaudois a percuté celui de son adversaire.

Après avoir eu besoin d'aide pour se relever, il a dû être escorté pour quitter la glace avec peine. Antti Suomela n'a plus été en mesure de poser le pied gauche parterre, de quoi faire craindre le pire pour le genou de l'attaquant. Il avait déjà manqué quelques matches en début de saison pour se remettre d'une intervention chirurgicale durant l'été.

Cette action de la 16e minute n'a débouché sur aucune pénalité pour Yannick Weber.