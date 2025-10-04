DE
Le gros choc au genou d'Antti Suomela
0:39
Lors de Lausanne - Zurich:Le gros choc au genou d'Antti Suomela

Blessure au genou gauche
Grosse inquiétude pour le Lausannois Antti Suomela

Le derby des Lions entre Lausanne et Zurich a tourné court pour Antti Suomela. Lors de la première période, le Finlandais a été touché genou gauche. Il y a de quoi être très inquiet pour sa santé.
Publié: 21:17 heures
|
Dernière mise à jour: 21:18 heures
Antti Suomela a dû quitter ses coéquipiers face à Zurich.
Photo: Getty Images
Blick_Gregory_Beaud.png
Grégory BeaudJournaliste Blick

C'est une image qui a de quoi provoquer une très grosse inquiétude. Lors de la première période, Antti Suomela est resté au sol durant de nombreuses secondes. Immobile, le Finlandais venait d'avoir un choc avec Yannick Weber. Après avoir tenté de récupérer un puck en cloche, le No 11 des Lions a heurté de plein fouet l'arrière des Zurich Lions. Le genou du maître à jouer des Vaudois a percuté celui de son adversaire.

Après avoir eu besoin d'aide pour se relever, il a dû être escorté pour quitter la glace avec peine. Antti Suomela n'a plus été en mesure de poser le pied gauche parterre, de quoi faire craindre le pire pour le genou de l'attaquant. Il avait déjà manqué quelques matches en début de saison pour se remettre d'une intervention chirurgicale durant l'été.

Cette action de la 16e minute n'a débouché sur aucune pénalité pour Yannick Weber.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
11
23
29
2
Lausanne HC
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
-9
20
8
EHC Kloten
EHC Kloten
12
-5
15
9
SCL Tigers
SCL Tigers
12
-9
14
10
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-6
11
11
SC Berne
SC Berne
11
-13
11
12
HC Lugano
HC Lugano
11
-5
11
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
11
-17
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
