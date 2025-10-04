C'est une image qui a de quoi provoquer une très grosse inquiétude. Lors de la première période, Antti Suomela est resté au sol durant de nombreuses secondes. Immobile, le Finlandais venait d'avoir un choc avec Yannick Weber. Après avoir tenté de récupérer un puck en cloche, le No 11 des Lions a heurté de plein fouet l'arrière des Zurich Lions. Le genou du maître à jouer des Vaudois a percuté celui de son adversaire.
Après avoir eu besoin d'aide pour se relever, il a dû être escorté pour quitter la glace avec peine. Antti Suomela n'a plus été en mesure de poser le pied gauche parterre, de quoi faire craindre le pire pour le genou de l'attaquant. Il avait déjà manqué quelques matches en début de saison pour se remettre d'une intervention chirurgicale durant l'été.
Cette action de la 16e minute n'a débouché sur aucune pénalité pour Yannick Weber.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
11
23
29
2
Lausanne HC
13
22
27
3
Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zoug
12
5
23
5
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
12
11
21
7
Genève-Servette HC
11
-9
20
8
EHC Kloten
12
-5
15
9
SCL Tigers
12
-9
14
10
EHC Bienne
10
-6
11
11
SC Berne
11
-13
11
12
HC Lugano
11
-5
11
13
HC Ambri-Piotta
11
-17
7
14
HC Ajoie
12
-21
5