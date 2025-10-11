Genève-Servette s'est imposé à Zoug pour la première de Ville Peltonen comme entraîneur principal. Retour sur cette soirée avec le Finlandais qui ne sait pas encore s'il est amené à garder cette place à long terme.

Ville Peltonen (au centre) a mené Genève-Servette à la victoire. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce soir, c’était la victoire la plus convaincante de Genève cette saison?

Je pense que oui. J’ai beaucoup aimé notre match. On a été intelligents quand il le fallait, très agressifs aussi. On a réussi à créer des changements de momentum dans le deuxième tiers. On a amené le match exactement là où on le voulait avant le troisième. J’ai aimé nos dix premières minutes de l'ultime période dans la gestion du match, puis on a senti un peu de nervosité, ce qui est compréhensible, mais on a su se calmer et se rappeler qui on est. On est prêts à traverser des murs s’il le faut.

Tu as tout de même dû prendre un temps-mort. Tu sentais que le match vous échappait?

Oui. Il fallait réagir à ce moment-là. Ce temps-mort a permis de relâcher la pression et de se recentrer. Après ça, c’était très bon. C’était un match important, et on a bien travaillé toute la semaine pour s’y préparer. Ça s’est vu. C’est ce qu’il faut continuer à faire: s’entraîner de la bonne manière pour être prêts à jouer ce genre de rencontres.

Et toi, personnellement? Les émotions sont différentes quand on est coach principal?

Un peu, oui. Ça faisait six mois que je n’avais plus été celui qui décidait des lignes à envoyer sur la glace, donc il faut être vigilant. J'avais peur de faire des erreurs. À un moment, j’ai presque eu besoin qu’on me rappelle qui devait y aller! (sourire) Mais ça s’est bien passé. On a réussi à garder une concentration totale pendant 60 minutes, et c’est la clé. Il y a des choses à corriger, forcément, mais on n’a jamais perdu notre fil conducteur. J’en suis très fier.

On a aussi vu un bon équilibre dans le forecheck.

Oui, et on a été très malins sur cette partie du plan de match, je suis d'accord. Même quand il y a eu des contre-attaques ou des situations à risque, on les a mieux gérées qu’avant.

C’est une situation particulière pour toi. Est-ce que tu vois maintenant ta mission comme «gagner pour rester entraîneur principal»?

Non, pour moi, c’est simple: on aime tous ce jeu, alors profitons-en chaque jour. Les entraîneurs coachent, les joueurs jouent, et tout le monde fait son boulot à fond. Samedi, je serai à l’entraînement en train de préparer le match de dimanche. Rien de plus compliqué que ça. La suite? On verra. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe pour le moment.

Justement, après ce qu’il s’est passé au premier match contre Lausanne, cette rencontre de dimanche a-t-elle une saveur spéciale? Une revanche?

Je ne dirais pas que c’est une revanche, mais on avait tiré les leçons dès ce jour-là. Ce n’est pas seulement une question d’adversaire, c’est avant tout une question de nous-mêmes. On a tous dû se regarder dans le miroir et faire mieux. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. La constance, ça se construit chaque jour. Si tu crois qu'il y aura des raccourcis pour y arriver, tu te trompes. Et c'est ce que j'essaie d'inculquer aux joueurs.