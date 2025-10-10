Genève-Servette a réalisé un match très propre à Zoug pour s'imposer 1-4 et faire oublier sa piètre prestation de Bienne, dimanche dernier. Ville Peltonen a réussi ses débuts comme coach principal.

Marc-Antoine Pouliot était aux premières loges pour les 0-1. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après une semaine particulièrement mouvementée entamée par le licenciement de Yorick Treille, Genève-Servette aurait pu légitimement être à la recherche de repères en ce vendredi soir. Sur la feuille de match, les Grenat devaient composer sans Luca Hischier, blessé pour plusieurs mois, ainsi que Tanner Richard (commotion), Roger Karrer, Jan Rutta et Taylor Beck. Autant dire que les Aigles auraient pu faire valoir des excuses pour ne pas se remettre sur le droit chemin en Suisse centrale.

Et pourtant, ce sont les hommes de Ville Peltonen, pour son premier match en tant que coach principal, qui se sont montrés dangereux les premiers. Seul face à Tim Wolf, Jesse Puljujärvi n'a pas réussi à glisser le puck au bon endroit (6e). Ce fut la seule grosse action du GSHC lors de la période initiale. Ensuite? Les joueurs locaux ont mis la pression, notamment durant un power-play asphyxiant autour du quart d'heure de jeu. Tour à tour, Dominik Kubalik, Tomas Tatar, David Sklenicka et Grégory Hofmann ont mis Stéphane Charlin sous pression. Mais les essais du EVZ n'ont jamais fait mouche. Hofmann a même touché le poteau à quelques secondes de la première pause.

C'est lors de la reprise intermédiaire que les Genevois ont fait la différence. Après un temps fort de quelques minutes, c'est Dave Sutter qui a pensé avoir mis la rondelle au bon endroit (28e, 1-0). La réussite sera finalement accordée à Marc-Antoine Pouliot qui trainait par là. Quelques minutes plus tard, c'est un plomb de Vili Saarijärvi qui a permis aux Aigles de faire le break. À la peine depuis le début de saison, l'arrière finlandais a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Les visiteurs auraient pu prendre trois longueurs d'avance par Tim Bozon à la 38e. Mais le Français, seul face à Tim Wolf, a tiré à côté.

Le solo de Granlund

Les plus de 7000 spectateurs présents sont repartis avec une image en tête. Celle du solo de Markus Granlund. Le No 60 du GSHC a récupéré un puck en zone neutre et s'est amusé avec David Sklenicka. Après avoir fait le tour du défenseur tchèque du EVZ, le Finlandais a encore joué avec Tim Wolf pour faire trembler les filets. Cette réussite sera à n'en pas douter en bonne position en fin de saison dans les classements des meilleurs buts (41e, 0-3).

Comme depuis le début de la soirée, ce n'est qu'avec un homme de plus sur la glace que les Zougois ont fait douter les Genevois. Cette fois-ci, la supériorité numérique a débouché sur la réduction du score des joueurs locaux. Jan Kovar s'est retrouvé au bon endroit pour tromper Stéphane Charlin et relancer quelque peu la rencontre (51e, 1-3). La partie aurait pu être largement plus serrée si Tomas Tatar ne s'était pas heurté à Stéphane Charlin une minute plus tard. Seul, le Slovaque n'est pas parvenu à tromper le portier des Aigles.

Le gardine a encore été très solide quelques instants plus tard, au plus fort de la domination des «Taureaux». Une pression qui a forcé Ville Peltonen à prendre un temps mort particulièrement bien senti. Par la suite, Genève a mieux géré pour ne plus être mis en danger par Dominik Kubalik & Cie.

La première d'Ignatavicius

À la 55e, Tim Bozon a mis son équipe à l'abri sur une passe de Simas Ignatavicius. Le jeune joueur d'origine lituanienne en a profité pour inscrire son premier point dans l'élite à 17 ans seulement. Il fêtera son 18e anniversaire dans une douzaine de jours. Son sens du jeu à permis au No 94 de se trouver en position parfaite pour assurer le succès genevois (1-4).

Ces trois points permettent au GSHC de rester tout proche du wagon de tête avec 23 unités au compteur. Les hommes de Ville Peltonen reviennent même à la hauteur de Zoug grâce à ce succès. Leur week-end n'est pas terminé puisqu'ils recevront Lausanne dimanche (14h) pour un derby lémanique qui s'annonce chaud. Les Genevois auront en effet à cœur de faire oublier l'affront du match aller avec une défaite historique (11-0). En Suisse centrale, ils ont en tout cas tout fait pour aborder ce duel dans les meilleures conditions.