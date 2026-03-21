À compter de ce samedi, Genève-Servette se frotter au Lausanne HC au premier tour des play-off de National League. Il s'agit du premier duel de l'histoire des deux clubs en première division. Entre le double finaliste lausannois

Nos journalistes hockey Grégory Beaud et Matthias Davet ne sont pas d'accord sur qui sera le gagnant de ce duel. Ils en débattent.

Premier tour des play-off et premier derby romand. Je dois bien t’avouer que cette série entre Genève et Lausanne m’enthousiasme pas mal. Mais avant de commencer à débattre, je vais te dire sur qui je mise: Genève-Servette. Et je vois les Aigles passer en cinq matches. Pourquoi? Car je ne pense pas que le GSHC va conclure à Lausanne. Avec l’avantage de la glace, un break peut vite faire très mal et raccourcir sacrément une série. Et toi, tu vois plus un victoire vaudoise, juste?

Plutôt oui. Il y a un truc que je n’arrive pas à faire au moment où les play-off approchent, c’est de miser contre Geoff Ward (sauf quand l’adversaire est Zurich en finale). À force de parler aux joueurs du LHC depuis son arrivée, on se rend compte que leur entraîneur est vraiment spécial et que les gars sont prêts à aller à la guerre avec lui. Tactiquement, il n’y a en plus rien à redire sur lui. À l’inverse, Ville Peltonen manque clairement d’expérience à ce niveau. En quatre saisons en Finlande, il a perdu trois fois en quarts de finale. Jamais trois sans quatre, non?

Tu sors directement la carte joker dès le début du débat. Oui, Geoff Ward est clairement un atout majeur pour le Lausanne HC. C’est un coach brillant qui a toujours su tirer le maximum de son équipe. Ceux qui ne retiennent que les défaites en finale oublient qu’atteindre la finale est déjà quelque chose d’exceptionnel. Donc en ce sens, je ne peux que respecter l’entraîneur des Vaudois. Moi, ce n’est pas forcément derrière le banc que je vois des lacunes pour le LHC. C’est davantage dans le vestiaire.

Je me demande où sont passés les leaders qui ont fait de cette équipe une machine à gagner, surtout en play-off. Où sont les joueurs que l’on ne souhaite surtout pas affronter en séries? Les Michael Raffl, Andrea Glauser ou encore Tim Bozon? Ah pour le dernier cité, je sais: il est à Genève. S’il est en santé, il pourrait d’ailleurs être un atout majeur pour un Genève-Servette qui peine à trouver une deuxième ligne compétitive. D’ailleurs, quelles sont les nouvelles le concernant, je sais que tu étais à Genève, mercredi?

Je me permets de te citer Ville Peltonen par rapport aux nouvelles de l’infirmerie: «C'est ça la différence entre la saison régulière et les séries éliminatoires: on ne répond plus à ce genre de questions.» Donc pour être 100% honnête, je n’en ai aucune idée. Mais je vais revenir sur ton point et je te le concède: on pourrait placarder sur les murs de la Vaudoise aréna «Wanted: leaders» pour le LHC. Les «fortes tronches» que tu as citées (je me permets de rajouter Joël Genazzi) ont l’air de manquer dans le vestiaire lausannois. Après, je me dis aussi que les play-off sont peut-être là pour révéler certains joueurs dans ce rôle. À voir dès samedi ce que Geoff Ward va nous concocter… et d’ailleurs j’en profite, car on sait pertinemment que ça va venir sur la table: le sujet des gardiens. Tu veux commencer en me parlant de Stéphane Charlin?

J’avais prévu de garder ce point comme argument final. Mais allons-y. J’aime la clarté. Et à Genève, il y en a. Sauf pépin physique, Stéphane Charlin sera devant le filet. On peut évidemment dire qu’il n’a finalement qu’une expérience limitée en play-off. C’est vrai. Mais l’argument tient également pour les deux portiers du Lausanne HC. Son retour au jeu après une blessure l’année dernière avait aidé Langnau à allonger encore un peu la série. À 25 ans, il a la maturité nécessaire pour briller. Mais du coup, LA question s’impose: qui va jouer devant le filet samedi soir? Je suis toujours parti du principe qu’il valait mieux avoir un No 1 défini et un remplaçant qui connaît son rôle au moment de commencer les play-off. À Lausanne, la stratégie semble être différente. Mais elle te convient? Moi, pour le moment, j’ai l’impression qu’à force de vouloir s’efforcer à avoir un gardien 1A et un 1B, le LHC n’a pas de titulaire.

Assez d’accord avec toi. Mais ça peut aussi être la force du LHC. On sait que les blessures de gardiens sont plutôt rares en play-off (et je ne souhaite ça à aucun d’entre eux) mais s’il devait y avoir un pépin physique pour Stéphane Charlin, toute la série risque de se compliquer. À l’inverse, si Kevin Pasche ou Connor Hughes se blessent, aucun souci à se faire dans les rangs vaudois. Mais surtout, je voulais te sortir un argument béton. En 2023, Genève débute ses play-off avec Gauthier Descloux dans la cage. Après l’acte III, Robert Mayer prend sa place et le GSHC va au bout. La stratégie du 1A et 1B a semblé porter ses fruits. Bon, et je me permets de contre-attaquer un peu, si tu me le permets…

Fais seulement, mais je vois où tu vas en venir…

Oui, Genève possède la meilleure ligne de Suisse, avec la «Grannijärvi» comme tu aimais bien l’appeler en début de saison (je compte sur toi pour démocratiser ce terme pendant les play-off). Mais si un soir ou deux, elle a une panne offensive, les Aigles risquent de se transformer en moineaux, tant ils sont unidimensionnels. Je ne me souviens pas de l’intégralité des œuvres de La Fontaine, mais je pense que si «Le Moineau et le Lion» existe, plutôt certain que c’est en la faveur de ce dernier.

Cela fait depuis septembre que les adversaires de Genève se disent «Si on bloque les trois Finlandais, on gagne». Et cela fait depuis septembre qu’ils font ce qu’ils veulent de leur adversaire soir après soir. Je t’avoue que je n’ai pas souvenir d’avoir vu une triplette aussi dominante que celle-ci. Donc tu as raison. Si Lausanne freine la «Grannijärvi», la porte sera ouverte pour s’imposer. Encore faut-il y parvenir.

Et tu sais ce qui m’embête le plus pour Lausanne? Le box-play. Toi et moi, on sait que ce sont les situations spéciales qui, bien souvent, débloquent les matches serrés. Et ils seront serrés. Cette saison, Lausanne a encaissé 38 buts en infériorité numérique. C’est beaucoup trop. Avec 74% de réussite, le LHC est vraiment en panne dans ce compartiment de jeu, alors qu’il était deuxième la saison dernière. En 2024/2025, quatre Lions patinaient au moins deux minutes à 4 contre 5 par match: Andrea Glauser (2’38’’), Ken Jäger (2’31), Gavin Bayreuther (2’10) et David Sklenicka (2’00). Et comme le power-play genevois est bon (5e), je me demande si la série ne se jouera pas là.

Oui, j’entends ton argument. Mais il ne faut pas oublier que le LHC a été miné par des blessures durant toute la saison et que des joueurs excellents dans cet exercice (Ken Jäger, Théo Rochette) ont raté plusieurs matches. C’est aussi pour cela que je suis confiant pour les Lions: pour la première fois de la saison ou presque, ils pourront aligner une équipe au complet à l’arrivée du play-off. De là à dire qu’on n’a pas encore vu le vrai Lausanne depuis le début de la saison, c’est un pas que je franchirais assez aisément. Mais à nouveau et je crois qu’on est les deux d’accord là-dessus, cette série est sans doute la plus incertaine de tous les quarts de finale. Tout ce qu’on sait, c’est que ça va être passionnant à suivre!