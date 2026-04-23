Le coup de crosse asséné par Lucas Wallmark à Filip Zadina a fait monter la tension parmi les supporters de Davos mercredi soir. Le club, quant à lui, garde la tête froide et annonce ne pas faire recours.

Stephan Roth

La colère des supporters de Davos était à son comble mercredi soir, lors de la deuxième prolongation. Sur l'écran géant, on voyait de plus en plus clairement que la star fribourgeoise Lucas Wallmark avait mis à terre l'attaquant du HC Davos Filip Zadina d'un coup de crosse dans le creux du genou.

Le HC Davos ne va pas faire appel

Cette action, qui aurait mérité cinq minutes de pénalité et une exclusion pour le reste du match, est restée impunie sur la glace. Peu après, Julien Sprunger a permis au Gottéron de s’imposer 3-2 et de mener 2-1 dans la série.

Le lendemain, Wallmark s’est vu infliger une amende et une pénalité disciplinaire a posteriori pour le reste du match, ce qui ne change rien pour les Grisons. Il n’y a pas eu de suspension. Le Suédois pourra donc également disputer le match 5 vendredi. Le HC Davos va-t-il faire appel de cette décision? «Non, nous nous concentrons sur notre réaction sur la glace», a déclaré le directeur sportif Jan Alston.