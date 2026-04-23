La colère des supporters de Davos était à son comble mercredi soir, lors de la deuxième prolongation. Sur l'écran géant, on voyait de plus en plus clairement que la star fribourgeoise Lucas Wallmark avait mis à terre l'attaquant du HC Davos Filip Zadina d'un coup de crosse dans le creux du genou.
Le HC Davos ne va pas faire appel
Cette action, qui aurait mérité cinq minutes de pénalité et une exclusion pour le reste du match, est restée impunie sur la glace. Peu après, Julien Sprunger a permis au Gottéron de s’imposer 3-2 et de mener 2-1 dans la série.
Le lendemain, Wallmark s’est vu infliger une amende et une pénalité disciplinaire a posteriori pour le reste du match, ce qui ne change rien pour les Grisons. Il n’y a pas eu de suspension. Le Suédois pourra donc également disputer le match 5 vendredi. Le HC Davos va-t-il faire appel de cette décision? «Non, nous nous concentrons sur notre réaction sur la glace», a déclaré le directeur sportif Jan Alston.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42