«Le plus proche je suis de l'équipe, le mieux je me sens»

«Le plus proche je suis de l'équipe, le mieux je me sens»

Noah Rod est sur le banc du GSHC avec Yorick Treille (à gauche) et Rikard Franzen (à droite) depuis le match face à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'image lors de la victoire de Genève face à Kloten – qui était d'ailleurs la même lors de Genève-Zurich en milieu de semaine en Champions Hockey League – prête à sourire. Sur le banc grenat, on peut voir une tête bien connue des supporters, entre Yorick Treille et Rikard Franzen, les co-entraîneurs. Il s'agit de Noah Rod, capitaine du GSHC blessé depuis onze mois maintenant. Au milieu des deux techniciens, on pourrait presque croire que c'est lui, le No 96, qui est le coach principal. Lui préfère en rire: «Non non, moi je me situe où Yorick me dit de me mettre. Là, je suis entre l'attaque et la défense et je peux encourager tout le monde.»

Car depuis deux matches, Noah Rod est sur le banc des Aigles pour encourager ses coéquipiers. Il explique un peu plus en détails son rôle particulier. Interview.

Avant toute chose, comment vas-tu physiquement?

Bien, ça progresse tous les jours un petit peu. Il faut encore un peu de temps, mais ça progresse. Je suis content – c'est de mieux en mieux.

Tu étais frustré d'être un peu trop loin de la glace, que tu as voulu revenir sur le banc?

(sourire) Non, les coachs m'ont demandé d'aller mettre un peu de voix sur le banc. Le plus proche je suis de l'équipe, le mieux je me sens. Mon rôle est de mettre un peu de voix, d'être un leader, pas sur la glace mais en dehors cette fois. D'encourager les gars, de les motiver. Et si je peux donner un petit conseil de temps en temps, pourquoi pas.

Comment s'est passée ton arrivée sur le banc en coulisses?

Les entraîneurs m'ont approché en début de semaine. Il n'y avait pas d'hésitation – j'ai tout de suite accepté. Je ne suis pas un coach, je ne dois pas les déranger dans leur travail non plus, mais je reste un joueur de cette équipe. Ça me fait extrêmement plaisir d'être derrière eux, de pouvoir les encourager et de mettre de la voix derrière ce banc.

Justement, comment tu fais pour ne pas franchir cette ligne et ne pas déranger les coachs?

Je ne prends aucune décision dans tout ce qui est «qui joue, qui ne joue pas». Ce n'est pas mon rôle du tout. Pendant la pause, je ne vais pas non plus dans leur bureau. Je les laisse parler entre eux.

Et donc, que fais-tu concrètement?

J'encourage les joueurs. On parle aussi tactique avec eux ou parfois avec les entraîneurs – même si ce sont toujours eux qui prennent la décision entre eux. C'est là que se trouve la limite: je ne suis pas technicien, mais joueur.

Est-ce que d'être au plus près de tes coéquipiers, ça te fait aussi du bien au moral?

Oui, ça me fait du bien d'être au bord de la glace et de revoir un match d'aussi près.

Ça te donne un peu des idées pour ton après-carrière, qu'on ne souhaite évidemment pas pour tout de suite?

Je me plais sur ce banc. Mais c'est cool parce que je suis joueur et non coach. On verra ce qu'il se passe après, mais c'est dans longtemps.

Ce samedi, il y a match à Rapperswil. Tu seras à nouveau sur le banc?

Non, je ne pense pas.

Et lors du prochain match aux Vernets? Est-ce que ta place est actée à la bande?

Pour l'instant, j'ai un planning un peu différent des autres joueurs. On regarde plutôt jour après jour avec les coachs.

Q : T'as conscience que depuis le haut de la tribune, vu que t'es au milieu du banc, on a l'impression que c'est toi le coach principal ?

R : Non non, moi je me mets où Yorick m'a dit de me mettre. Et voilà, comme ça je suis un peu en jeu d'attaque en tant que défenseur. Et je peux encourager tout le monde, donc c'est cool.