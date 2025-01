Genève a tremblé, mais a fini par faire tomber les peluches

Genève-Servette s'est imposé ce vendredi face à Kloten. Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

De manière générale, pour les matches des peluches, les clubs de National League mettent toutes les chances de leur côté. Rarement, les adversaires en face sont les favoris au titre. En choisissant ce vendredi soir pour la réception de Kloten, Genève s'est dit qu'il avait une chance de faire pleuvoir les nounours avant la fameuse 50e, minute fatidique où, si l'équipe n'a pas marqué, les peluches sont jetées automatiquement à l'arrêt de jeu suivant.

Sauf qu'après deux tiers, le public avait de quoi être fébrile. Les occasions n'étaient pas franches dans cette rencontre et le score était toujours nul et vierge. Fallait-il attendre un coup de sifflet de l'arbitre et le feu vert du speaker à défaut d'un but pour que les jouets pleuvent – une première pour le club qui réalise cette opération depuis 19 ans?

Eh bien non. 25 secondes après le lâcher de puck de la troisième période, Josh Jooris a parfaitement trouvé le trou de souris au-dessus de l'épaule de Ludovic Waeber pour enfin permettre au public de lancer ses peluches. Un ouf de soulagement s'est fait ressentir dans les tribunes lorsque les filets ont tremblé.

Un match pauvre en occasions

Cette rencontre était partie sur les chapeaux de roue. Après à peine 14 secondes de jeu, Kloten s'est procuré une très belle occasion par l'intermédiaire du Gruérien Axel Simic, qui a renversé un adversaire avant de se retrouver devant la cage de Robert Mayer. Mais il n'est pas parvenu à redresser la rondelle proprement.

Quelques minutes plus tard, ce sont à nouveau les visiteurs qui se sont créés une excellente occasion, Rafael Meier arrivant seul devant le portier des Aigles. Mais son tir a atterri sur la barre transversale grenat (6e). Du côté de Genève dans ce premier tiers, plusieurs tirs ont été tentés (11), mais aucun n'a vraiment inquiété Ludo Waeber. En fin de période, les Aviateurs ont eu l'occasion de décoller à deux reprises à 5 contre 4, mais n'ont pas non plus été dangereux en supériorité numérique.

Rapperswil dans 24 heures

Après un premier tiers décevant d'un point de vue offensif, la période médiane est partie sur les mêmes bases. Aucune réelle action dangereuse ne s'est produite, Tim Berni annihilant (et écopant d'une faute au passage) le départ d'Axel Simic seul face à Robert Mayer (22e). Genève a également obtenu un power-play à la 35e minute mais les Aigles n'ont pas su en profiter. Si nombre d'enfants étaient présents dans les tribunes pour ce match familial, il ne serait pas étonnant d'apprendre que certains se sont endormis dans les bras de leurs parents devant cette rencontre.

Puis il y a eu la libération de Josh Jooris qui a réveillé tout le monde. Et surtout, qui a fait du bien au moral de Genève, giflé mercredi en Champions Hockey League par Zurich. Tout comme la victoire finale, Kloten ne parvenant pas à revenir au score, malgré une belle occasion pour Bernd Wolf (50e). Ce même Josh Jooris a finalement mis fin aux débats dans la cage vide (60e). Le GSHC, qui restait sur quatre défaites sur les cinq derniers matches, retrouve donc un peu des couleurs. Une bonne nouvelle, 24 heures avant de se rendre à Rapperswil, un adversaire direct pour une place en play-in.