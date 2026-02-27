Week-end de vérité pour Christian Dubé et le HC Bienne

Depuis l’arrivée de Christian Dubé à la tête du HC Bienne, le club renoue avec les points et la constance. A cinq matchs de la fin, les joueurs retrouvent énergie et combativité, et les étrangers jouent enfin leur rôle attendu.

Marcel Allemann

Depuis le renvoi de Martin Filander et la prise de fonction de Christian Dubé il y a un peu plus d'un mois, le HC Bienne connaît une nette amélioration. Lors des six matchs disputés sous sa direction, le club a décroché des points à cinq reprises, le seul revers étant la défaite 5-1 face au champion ZSC Lions. En moyenne, Christian Dubé obtient 0,43 point de plus par match que son prédécesseur. Avec cette plus-value appliquée depuis le début de la saison, Bienne se situerait au 5e rang, au lieu du 11e actuel.

Mais le changement ne se limite pas aux résultats. La constance, longtemps absente, est désormais visible, tout comme le langage corporel des joueurs – Bienne semble revivre.

Les étrangers retrouvent leur rôle

Autre point marquant: les joueurs étrangers, souvent critiqués auparavant, contribuent désormais pleinement à l’équipe. Les tensions internes observées sous Martin Filander, notamment en phase finale, étaient sans doute plus importantes qu’on ne le pensait. Christian Dubé semble avoir su les résoudre efficacement.

«Je vois une bonne énergie, j’apprécie l’attitude et la combativité des garçons», confiait le Canado-suisse à Blick pendant la pause olympique. Si rien n’est encore acquis, il a repositionné Bienne dans une situation plus favorable, à seulement trois points de la 10e place, à cinq matchs de la fin de la saison.

Trois duels directs à enjeu

Bienne doit encore affronter trois duels directs: vendredi à domicile contre Zoug, samedi à Berne, puis contre les SCL Tigers lors de l’avant-dernier tour à domicile. «Nous devons gagner ces matchs si nous voulons encore distancer les équipes qui nous précèdent», prévient Christian Dubé.

Ce week-end, avec les matchs contre Zoug et Berne, s’annonce comme un véritable test. Un échec pourrait être lourd de conséquences, mais avec une avance de sept points, Bienne s’éloigne de la 13e place et de la menace d’une série de play-out contre Ajoie. Sous Martin Filander, la situation était bien différente.