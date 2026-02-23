Le talentueux défenseur du HC Bienne Rodwin Dionicio est un artiste, un joueur qui fait la différence et dont la créativité est source de danger pour l'équipe adverse... mais aussi pour la sienne lorsqu'il en abuse.

Marcel Allemann

Rodwin Dionicio a déjà inscrit 6 buts et délivré 18 passes décisives pour sa première saison complète en National League, à 21 ans. Il n’est donc pas seulement de loin le défenseur M25 le plus productif du championnat, mais aussi le troisième Suisse le plus efficace à son poste, occupant le 11e rang parmi l’ensemble des défenseurs – devant des étrangers pourtant très bien rémunérés comme Sami Niku, Mikko Lehtonen, Tim Heed ou Jesse Virtanen.

Mais ce ne sont pas uniquement ses statistiques qui distinguent l’Appenzellois du HC Bienne. C’est surtout un régal de le voir créer quelque chose à partir de rien, sur une accélération tranchante ou un dribble audacieux, ouvrir des espaces et générer du danger. Rodwin Dionicio fait partie de ces joueurs spectaculaires et imprévisibles pour lesquels les amateurs de hockey ont tout intérêt à acheter un abonnement.

La gestion du risque, un thème central

Il existe toutefois un revers à la médaille. Par moments, le défenseur se laisse emporter et son audace peut devenir un risque pour son équipe. «Je ne suis pas là depuis très longtemps, mais à cause de lui, j’ai probablement déjà gagné un ou deux cheveux gris. Et à la fin, il y en aura peut-être quelques centaines de plus», sourit l’entraîneur biennois Christian Dubé.

Celui qui a repris les rênes il y a un mois après le licenciement de Martin Filander est pourtant un grand admirateur du style de Rodwin Dionicio. Ancien joueur créatif lui-même, Christian Dubé assume pleinement: «Il est génial, et j’adore gérer ce type de joueurs hors normes. J’ai toujours eu du succès avec eux. Des joueurs comme Rodwin peuvent faire la différence. Ce qui demande encore du travail, c’est la gestion du risque. Nous en avons discuté, pour qu’il comprenne ce que j’attends de lui, et il a très bien réagi.»

«Je suis qui je suis»

Rodwin Dionicio est conscient de ce fragile équilibre: «J’évolue constamment sur une ligne étroite, ça peut basculer d’un côté comme de l’autre. Je travaille dur pour limiter les risques et, par moments, ça fonctionne déjà bien. Maintenant, il s’agit de gagner en constance. Après chaque match, je fais le point sur ce qui a été positif et sur ce que je dois éviter.»

L’enfermer dans un cadre trop rigide serait la pire des solutions. Et le principal intéressé n’y serait pas favorable: «Je suis qui je suis. J’ai ce style de jeu créatif depuis toujours et je veux le conserver.» Une philosophie partagée au sein du club. L’entraîneur assistant Beat Forster, qui travaille avec le talent depuis un an, confirme: «S’il parvient à mieux canaliser cette arme, il lui sera plus facile de devenir un défenseur dominant.»

L’ancienne légende de la défense souligne les progrès réalisés ces derniers mois, tant dans la stabilité défensive que dans les duels, et salue aussi les qualités humaines de celui dont les parents sont originaires de la République dominicaine. Rodwin Dionicio a également appris à mieux maîtriser son émotivité, qui lui valait auparavant trop de pénalités inutiles. Il l’a compris: «Je ne veux pas être sur le banc des pénalités, mais aider l’équipe sur la glace.»

Déjà crédité de six sélections en équipe nationale A au printemps dernier, Rodwin Dionicio figure parmi les jeunes joueurs les plus excitants du pays. Pour les Biennois, actuellement 11es, il représente le facteur X dans la lutte pour le maintien qui reprend mardi. La pression ne l’effraie pas: «Avant, en tant que supporter, je regardais le classement. Aujourd’hui, je suis au cœur de l’action – c’est génial.»

La NHL reste son grand objectif, même s’il a résilié son contrat avec les Anaheim Ducks à l’automne, après avoir été choisi au cinquième tour, afin de poursuivre son développement en Suisse. «Je veux franchir le pas vers la NHL et m’y imposer. Pour cela, je suis prêt à tout investir dans les années à venir.»