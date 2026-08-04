Simas Ignatavicius reste à Genève, malgré un contrat en NHL

Simas Ignatavicius évoluera toujours à Genève-Servette cette saison, ont annoncé les Aigles mardi. Choisi par les Florida Panthers lors de la draft NHL, l'attaquant lituanien reste en Suisse en vertu d'un accord entre les deux équipes.

ATS Agence télégraphique suisse

Récemment désigné meilleur espoir de l'exercice écoulé lors des Swiss Ice Hockey Awards, Ignatavicius évoluera aux Vernets afin de «continuer sa progression dans un environnement qu'il connaît parfaitement», a précisé le club grenat dans un communiqué. Agé de 18 ans, il avait inscrit neuf buts et réalisé sept assists la saison dernière, sa première en National League.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations