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Pour «continuer sa progression»
Simas Ignatavicius reste à Genève, malgré un contrat en NHL

Simas Ignatavicius évoluera toujours à Genève-Servette cette saison, ont annoncé les Aigles mardi. Choisi par les Florida Panthers lors de la draft NHL, l'attaquant lituanien reste en Suisse en vertu d'un accord entre les deux équipes.
Publié: il y a 26 minutes
Simas Ignatavicius jouera toujours à Genève la saison prochaine.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Récemment désigné meilleur espoir de l'exercice écoulé lors des Swiss Ice Hockey Awards, Ignatavicius évoluera aux Vernets afin de «continuer sa progression dans un environnement qu'il connaît parfaitement», a précisé le club grenat dans un communiqué. Agé de 18 ans, il avait inscrit neuf buts et réalisé sept assists la saison dernière, sa première en National League.

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Genève-Servette HC
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