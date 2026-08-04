Simas Ignatavicius reste à Genève, malgré un contrat en NHL

ATS Agence télégraphique suisse
Récemment désigné meilleur espoir de l'exercice écoulé lors des Swiss Ice Hockey Awards, Ignatavicius évoluera aux Vernets afin de «continuer sa progression dans un environnement qu'il connaît parfaitement», a précisé le club grenat dans un communiqué. Agé de 18 ans, il avait inscrit neuf buts et réalisé sept assists la saison dernière, sa première en National League.
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National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
EHC Bienne
0
0
0
1
EHC Kloten
0
0
0
1
EV Zoug
0
0
0
1
Genève-Servette HC
0
0
0
1
HC Ajoie
0
0
0
1
HC Ambri-Piotta
0
0
0
1
HC Davos
0
0
0
1
HC Fribourg-Gottéron
0
0
0
1
HC Lugano
0
0
0
1
Lausanne HC
0
0
0
1
SC Berne
0
0
0
1
Rapperswil-Jona Lakers
0
0
0
1
SCL Tigers
0
0
0
1
ZSC Lions
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation