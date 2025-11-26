Malgré un début de match compliqué, Genève-Servette a ramené trois points de Fribourg. Noah Rod, capitaine et double buteur, analyse ce succès et les implications pour la suite de la saison des Aigles.

Noah Rod a inscrit un doublé à Fribourg. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il est toujours aussi difficile de savoir sur quel patin danser avec ce Genève-Servette. Que valent les Aigles? Sur les trente premières minutes à Fribourg, on est en droit de se dire que cette formation est moyenne. Sur les trente dernières qui leur ont permis de faire passer le score de 2-0 à 2-5, les Aigles ont été excellents.

Comment souvent, la vérité se trouve dans le juste milieu. Interview avec le capitaine des Grenat qui n'avait plus marqué depuis une éternité et qui a remis son équipe sur les rails avec un doublé peu après la mi-match (2-1 et 2-2).

Plus sur le sujet Highlights Défaite à domicile Battu par Genève, Fribourg va devoir revoir sa copie

Noah Rod, c'était un match en deux phases ce soir. Comment l’as-tu vécu?

Je trouve que Fribourg a fait un match assez complet. Nous, on a commencé un peu comme comme ci comme ça... Mais on a réussi à se rattraper et à marquer aux bons moments. Ça montre aussi les valeurs morales qu’on a dans cette équipe. On sait que c’est toujours difficile de gagner ici, ça faisait un moment qu’on avait de la peine. Donc ramener trois points, ça fait du bien et je pense que les fans sont aussi contents que nous.

Et Genève a pu compter sur un très grand Stéphane Charlin ce soir devant le filet.

Comme d’hab (rires). Il est tout le temps grand. C’est un des meilleurs gardiens de la ligue, et pour gagner ce genre de matches serrés, c'est évident qu'il faut pouvoir compter sur lui.

Toi, depuis le début de saison, ce n’était pas offensivement terrible avec seulement un but. Et là tu en mets deux. Ça change quoi pour toi?

Honnêtement, ça ne change pas mon état d’esprit. Si je peux aider avec des buts, tant mieux. Sinon, j’aide autrement. Notre ligne a un rôle moins offensif, on joue souvent contre les meilleurs joueurs adverses. Et puis ça faisait 14 matches qu’on était que deux attaquants sur la quatrième ligne… Là, avoir trois gars et pouvoir retrouver du rythme ensemble, c’est vraiment cool. Ce soir, c’est nous qui marquons. Mais un autre soir, ce sera une autre ligne.

À Rapperswil, Matthew Verboon me disait qu’il aimerait bien qu’on ne parle plus de «quatrième ligne» mais de seconde troisième ligne. Tu trouves aussi dégradant cette étiquette?

Non, ce n’est pas dégradant. Ça, c’est un cliché très suisse. Aux États-Unis, les joueurs de quatrième ligne sont aussi importants que ceux des premières lignes. Nous, c’est un rôle qui nous plaît, qu’on prend à cœur. On sait que c’est nécessaire si tu veux gagner.

À la mi-match, à 2-0, c’est quoi l’état d’esprit sur le banc?

Franchement, c’était dur. Fribourg jouait vraiment bien et avant notre premier but, on n’avait pas grand-chose qui tournait en notre faveur. On ne jouait pas super. Mais en troisième période, on a été solides. Revenir de 2-0 ici, c’est jamais simple.

Le deuxième but de Fribourg qui aurait pu être annulé, ça vous a servi d’électrochoc?

Non, pas vraiment. Pour moi, il n’est pas litigieux. De ce que je connais des règles — même si je ne suis pas à 100% au point (rires) — la décision paraît juste. On n’a juste pas été bons sur l’action, ils marquent, point. L’électrochoc, il arrive vraiment quand on met le premier goal.

J’arrive toujours pas à me dire que vous êtes troisièmes, que vous enchaînez, et qu'en même temps j’ai l’impression que vous avez encore tellement sous la semelle. Tu le sens pareil?

Oui, je pense qu’on a encore sous la semelle. On ne joue pas tous les matches comme on aimerait. On essaie de construire ça pour être au max en play-off.

En attendant, être troisième avec seulement deux points de retard sur la deuxième place, ce n’est pas si mal non, si l'on part du principe que vous en avez encore sous la semelle...

Ce n’est pas si mal, mais il ne faut pas trop en garder non plus et se faire surprendre. Il faut être présent dans les bons moments. On doit trouver notre rythme, et vite.



