Battu par Genève, Fribourg va devoir revoir sa copie

C'est vite fait de se tromper de destinataire. Pourtant, l'erreur bénigne de Michael Kapla a eu de sacrées conséquences pour Fribourg Gottéron. Son envoi qui n'a pas été précisément à la bonne personne (à savoir Sandro Schmid) a terminé en dégagement interdit.

Sur la mise au jeu consécutive à cet envoi légèrement imprécis, Genève-Servette a pris un avantage décisif dans ce derby romand grâce à Matthew Verboon qui ne s'est pas formalisé de l'erreur du défenseur des Dragons. Les plus formalistes pourront évidemment reprocher à Michael Kapla sa missive imprécise. L'arrière, impeccable tout au long de la soirée, n'a que cette erreur à son actif. Il faudrait être terriblement procédurier pour lui en tenir rigueur.

Pourtant, la rencontre avait failli commencer sur d'excellentes bases pour Fribourg Gottéron. Henrik Borgström avait en effet ouvert la marque dès la deuxième minute en supériorité numérique. Problème? Les Grenat ont demandé à ce que la réussite soit visionnée à la vidéo. Comme il y avait effectivement hors-jeu, le 1-0 des Dragons a été annulé. Cela n'a pas empêché les hommes de Roger Rönnberg de livrer un très bon premier tiers-temps. Et sur leur deuxième supériorité numérique, ils ont cette fois-ci inscrit le premier par Sandro Schmid, très opportuniste sur un rebond accordé par Stéphane Charlin.

Fribourg double la mise, puis...

La seconde période a continué sur le même rythme et Fribourg Gottéron a pu double la mise par Nathan Marchon de manière particulière. Le No 97 des Dragons a marqué alors que la cage avait été préalablement déplacée. But valable? C'est la conclusion tirée par les arbitres après une nouvelle séance vidéoe (28e, 2-0). Quelques minutes plus tard, Noah Rod a réduit l'écart (33e, 2-1). Le captiaine aurait pu être imité par son coéquipier Jesse Puljujärvi. Mais le Finlandais s'est heurté à un excellent Reto Berra.

Le gardien zurichois de Fribourg Gottéron n'a rien pu faire en début de troisième période sur une déviation signée Noah Rod. Le capitaine des Grenat, qui n'avait marqué qu'un but avant cette soirée, a signé un doublé sur une déviation. Le No 96 a glissé la rondelle au bon endroit pour permettre à son équipe d'égaliser (43e, 2-2). Sur cette occasion, la tir du GSHC a fait mouche de fort belle manière.

Il en va de même pour l'envoi de Matthew Verboon, deux minutes plus tard. Sur l'engagement en zone offensive consécutif au dégagement interdit fribourgeois, l'attaquant a glissé le puck entre les jambes de Reto Berra (48e, 2-3). À cet instant, les Dragons évoluaient à 5 contre 4, de quoi rajouter encore un peu à la frustration des joueurs locaux. En fin de rencontre, les hommes de Roger Rönnberg ont eu une occasion en or d'égaliser par Yannick Rathgeb (55e). Mais l'arrière, de retour au jeu, s'est heurté à un très bon Stéphane Charlin. Une minute plus tard, Matthew Verboon contrait Andrea Glauser pour inscrire le 2-4. Le GSHC a encore inscrit un but par Granlund (60e, 2-5) dans la cage vide.

Au classement, les Aigles passent devant les Dragons avec 48 points à leur compteur contre 47 à leur adversaire du jour. Les Fribourgeois quittent ainsi leur deuxième place.