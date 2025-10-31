Dominik Schlumpf sous enquête
Sans surprise, le défenseur de Zoug Dominik Schlumpf est sous enquête après son coup de coude à la tête de Matthew Verboon. L’arrière avait provoqué la colère de Ville Peltonen, coach de Genève. Le Finlandais avait déploré que les arbitres ne protègent pas davantage les joueurs.
Touché à la tête, Matthew Verboon n’est plus réapparu après cette action. Le Zougois n’avait pas été pénalisé sur la glace et pourrait donc être suspendu rétroactivement.
Daniil Ustinkov passe de Zurich à Rapperswil
Rapperswil annonce une nouvelle recrue pour la saison à venir. Le jeune défenseur Daniil Ustinkov quitte les Zurich Lions pour rejoindre l'autre rive du lac de Zurich où il a signé pour 2 ans.
Il y a un an, ce joueur de 19 ans, d'origine russe, était considéré comme un candidat prometteur pour la draft NHL, mais il n'a finalement pas été repêché.
Depuis ses débuts en National League en février 2023, le défenseur international M20 a disputé 45 matches pour Zurich. Il a toutefois principalement joué pour les GCK Lions en Swiss League.
Première sélection pour le Davosien Nico Gross
Ce rendez-vous finlandais sera le premier d'une saison qui aura les Jeux olympiques et les Mondiaux 2026 à domicile comme points d'orgue. Patrick Fischer a convoqué un néophyte en la personne du défenseur de Davos Nico Gross (25 ans). Celui-ci est l'un des huit joueurs sélectionnés évoluant dans le club grison actuellement leader de National League.
Ils ne seront par contre pas présents à mi-décembre lors de l'étape suisse, car ils seront ménagés en raison de la Coupe Spengler qui aura lieu du 26 au 31 décembre. Nicolas Baechler est le seul représentant du champion en titre, les Zurich Lions.
Par rapport à l'équipe vice-championne du monde au printemps, dix éléments sont convoqués. Le gardien Sandro Aeschlimann, ainsi que trois défenseurs et six attaquants. Comme deuxième gardien, Patrick Fischer a choisi le vétéran Reto Berra. Les Suisses s'envoleront mardi pour la Finlande, qu'ils affronteront jeudi. Samedi et dimanche, ils joueront respectivement contre la Suède et la Tchéquie.
«Après des Mondiaux couronnés de succès, nous voulons poursuivre sur notre dynamique positive. Le but est que l'équipe continue à croître. Il faut aussi travailler de manière conséquente à chaque position et nous préparer de manière optimale pour les Jeux olympiques et les Mondiaux à domicile», a expliqué le sélectionneur dans un communiqué de Swiss Ice Hockey. Patrick Fischer sera assisté à Helsinki par Marcel Jenni et Lars Leuenberger, l'actuel assistant de Fribourg-Gottéron.
David Sklenicka continue avec Zoug
Le défenseur international tchèque de 29 ans a obtenu une prolongation de contrat pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au printemps 2028, a annoncé lundi le club de Suisse centrale.
Sklenicka, qui a fait la saison dernière ses débuts en National League avec Lausanne, a notamment fait sensation avec un triplé à la mi-septembre contre Fribourg-Gottéron. Il a déjà réussi 13 points (dont 4 buts) cette saison en 19 matches, et dispose du plus grand temps de glace chez les Zougois avec une moyenne de 23'22.
Légère blessure pour Marcus Sörensen
Touché à la tête lors du match de vendredi à Zurich à la suite d’une charge de Willy Riedi, Marcus Sörensen est absent pour le derby des Zähringen ce samedi. Le Top Scorer fribourgeois est annoncé blessé pour la rencontre face à Berne.
La veille à la Swiss Life Arena, le Suédois a été victime d’une charge du No 8 zurichois en toute fin de match (58e). Il n’a, par la suite, plus remis un patin sur la glace lors de cette victoire en prolongation. Avec cette absence, le maillot à flammes revient à Sandro Schmid.
«Il s’est entraîné ce matin et allait assez bien après l’entraînement, explique Gerd Zenhäusern, directeur sportif. Mais cet après-midi, il ne se sentait pas à 100%. Bon espoir, de retour. Tous les indicateurs médicaux étaient au vert mais comme il ne le sentait pas trop, on n’a pas voulu prendre de risque. On a bon espoir qu’il soit de retour mardi.»
Le dirigeant est un peu amer quand au fait qu’aucune enquête n’a été ouverte: «Quand Marcus Sörensen apparaît touché, là on voit tout de suite une enquête. Mais quand il y a un coup de coude à la tête, on ne voit rien passer.»
Rapperswil sans Albrecht pendant plusieurs mois
Les Rapperswil-Jona Lakers devront sans doute se passer de Yannick-Lennart Albrecht au moins jusqu'à la fin de l'année. Le centre de 31 ans sera absent dix à douze semaines en raison d'une blessure au genou.
Yannick-Lennart Albrecht s'est blessé mardi lors du match à l'extérieur remporté 2-1 par Lausanne.
Tim Berni suspendu ce week-end
Auteur d'une charge appuyée sur Harrison Luc Schreiber lors du match entre Kloten et Genève mardi soir, Tim Berni connaît sa sanction. Le Zurichois du GSHC, qui a écopé de cinq minutes et d'une pénalité de match sur le coup, est désormais suspendu pour deux matches. Il va ainsi manquer le déplacement à Ambri ce vendredi et la réception de Bienne ce samedi.
En plus de cela, le défenseur grenat doit aussi payer une amende de 4000 CHF.
Le défenseur suisse Tim Berni va-t-il changer de cap?
La nouvelle circule à Genève: le défenseur de l’équipe nationale suisse Tim Berni (25 ans) aurait activé une clause de sortie dans son contrat, qui court jusqu’en 2027, et devrait rejoindre les ZSC Lions dès l’été 2026.
Originaire de Zurich, Tim Berni faisait partie de l’expédition suisse médaillée d’argent aux Championnats du monde de hockey à Herning et Stockholm au printemps 2025. Depuis son retour d’Amérique du Nord en 2023, il évolue pour le Genève-Servette HC.
Enzo Corvi prolonge son contrat avec Davos
Enzo Corvi a prolongé de trois ans son contrat avec le HC Davos, jusqu'à la fin de la saison 2028/29, a annoncé le leader de National League mercredi. Le centre de 32 ans y évolue depuis 2012. Jusqu'à présent, Corvi a disputé près de 700 matchs avec les Davosiens. Il a également évolué en équipe de Suisse pendant près de dix ans, participant à quatre championnats du monde dont celui de 2018 où la Suisse a remporté la médaille d'argent.
Mi-septembre, Corvi a d'ailleurs annoncé sa retraite internationale. Depuis son opération du dos en janvier, qui lui avait coûté la fin du dernier exercice, le joueur formé à Coire veut réduire la charge de travail et se concentrer sur le HC Davos, avec lequel il a déjà inscrit 16 points en 17 matches de National League cette saison (3 buts, 13 assists).
«Il s'est beaucoup investi ces derniers mois depuis son arrêt pour blessure, c'est donc d'autant plus agréable qu'il continue à voir son avenir à Davos», a déclaré son directeur sportif Jan Alston dans un communiqué annonçant la prolongation du contrat de Corvi, ainsi que celle de son coéquipier Julian Parrée (22 ans).
Source: ATS
Rico Gredig rejoindra Zoug la saison prochaine
Zoug annonce l'arrivée la saison prochaine de l'espoir Rico Gredig, qui a signé pour deux ans avec le club de Suisse centrale. L'attaquant de 20 ans, sélectionné au 6e tour de la draft 2024 de NHL par les New York Rangers, évolue cette saison à Davos.
Josh Jooris prolonge à Genève jusqu'en 2029
Comme déjà révélé par Blick mardi, l’attaquant canadien à licence suisse Josh Jooris a prolongé son contrat de trois ans, soit jusqu’en 2029, ont annoncé les Grenat vendredi. Il a réussi 7 points en 14 matches de National League depuis le début de la saison.
Josh Jooris était arrivé à Genève en 2021, après deux saisons passées sous le maillot du Lausanne Hockey Club. Le centre aux 222 matches de NHL fut l'un des artisans des sacres du GSHC en National League en 2023 et en Champions Hockey League en 2024.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
21
29
52
2
Lausanne HC
22
19
40
3
Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
4
EV Zoug
21
6
37
5
Genève-Servette HC
21
-5
36
6
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Bienne
19
3
26
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Berne
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
20
-32
11