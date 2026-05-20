L'équipe de Suisse ne fait qu'une bouchée de l'Autriche

La Suisse a remporté son quatrième match de rang lors de son Mondial à domicile. Solide et très sérieuse, l'équipe de Jan Cadieux a largement battu l'Autriche (9-0).

Grégory Beaud Journaliste Blick

La formation helvétique ne s'est pas laissée embarquer dans un match compliqué face à l'Autriche, pourtant invaincue également dans ce tournoi. Mais les hommes de Jan Cadieux ont entamé la rencontre avec sérieux et en patinant quasi uniquement dans la zone offensive durant six minutes jusqu'à l'ouverture du score. Sur la première incursion autrichienne en attaque, les Suisses sont partis en contre et le duo Denis Malgin - Théo Rochette a fait le reste. Le Zurichois a délivré un caviar que le buteur lausannois a parfaitement exploité (6e, 1-0).

Le seul moment tendu a eu lieu à la 8e minute sur un power-play adverse. Peter Schneider pensait bien avoir trompé Leonardo Genoni. Mais le Zougois a dévié la rondelle à un doigt de son poteau. Ouf. Tout était plié ou presque dès la 10e minute déjà. Sur une bonne entrée de zone signée Dominik Egli, Timo Meier a pu loger la rondelle en pleine lucarne (2-0).

De 2-0 à 4-0 en deux minutes

Les Helvètes ne se sont pas arrêtés en si bon chemin puisqu'ils ont inscrit le troisième but dans la foulée sur une combinaison parfaite de la première ligne. Attilio Biasca a gratté le puck avant de le transmettre à Timo Meier. Ce dernier a parfaitement trouvé Nico Hischier pour une superbe réussite collective (12e, 3-0).

C'était une des questions avant cette rencontre: avec qui allait jouer Biasca. Jan Cadieux a décidé de le garder sur la triplette avec les deux joueurs des New Jersey Devils. En power-play, Damien Riat a planté le quatrième sur une passe de Sven Andrighetto (14e, 4-0). L'avalanche suisse s'est quelque peu calmée jusqu'au 5-0 signé Nico Hischier en supériorité numérique. Le Haut-Valaisan a été le plus rapide à exploiter un rebond du gardien. Une poignée de secondes plus tard - 21 pour être précis -, Calvin Thürkauf a marqué le 6-0 et a forcé Roger Bader à changer son portier.

Suter légèrement blessé

Problème? Florian Vorauer, le remplaçant de David Kickert, n'était pas encore chaud qu'il a dû aller chercher un nouveau puck au fond du filet. C'est Théo Rochette qui a exploité l'imprécision du dernier rempart pour y aller de son doublé (33e, 7-0). Le joueur du Lausanne HC, qui avait été relégué au rang de treizième attaquant lundi face à l'Allemagne était cette fois-ci aligné avec Denis Malgin et Sven Andrighetto. Il a pris la place de Pius Suter, annoncé légèrement blessé.

La fin de match n'a été qu'une formalité et Damien Riat a également inscrit un doublé (51e, 8-0) avant le 9-0 de Christoph Bertschy (57e). Mais le blanchissage a surtout permis à Leonardo Genoni de devenir seul détenteur du record en championnat du monde. «Leo» partageait la meilleure marque de douze avec trois autres gardiens. Ce treizième fait donc de lui le meilleur de l'histoire dans cette catégorie. Lundi face à l'Allemagne, il avait craqué en toute fin de match. Ce n'était donc que partie remise.

La sélection de Jan Cadieux n'a pas vraiment eu besoin de puiser dans ses réserves pour remporter son quatrième match en autant de sorties. Elle va affronter la Grande-Bretagne dès ce jeudi, une nation qu'elle n'a affrontée qu'à deux reprises en championnat du monde. C'était en 2021 et en 2024. Elle s'était à chaque fois imposée avec trois buts d'écart (6-3 et 3-0).