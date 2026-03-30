Marc-Antoine Pouliot n'aurait jamais dû perdre ce puck

En venant s'imposer à Genève (2-3), Lausanne a une opportunité de conclure ce quart de finale mardi à domicile. Avant ce match potentiellement décisif, Blick vous offre les moments forts de l'acte V.

À la 35e minute de cet acte V entre Genève et Lausanne, Marc-Antoine Pouliot a eu une belle opportunité. En contre, le No 78 des Aigles a été servi par son coéquipier Vincent Praplan. Sauf que le Canado-Suisse a perdu la rondelle de manière inexplicable.

Quelques secondes plus tard, le tableau d'affichage et Ken Jäger inscrivaient le 2-2. Dans le troisième tiers, le LHC a encore inscrit en power-play le but de la victoire et, désormais, Genève n'a plus le droit à l'erreur. Retrouvez les faits marquants de ce dimanche soir.