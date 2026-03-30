Marc-Antoine Pouliot n'aurait jamais dû perdre ce puck

À la 35e minute de cet acte V entre Genève et Lausanne, Marc-Antoine Pouliot a eu une belle opportunité. En contre, le No 78 des Aigles a été servi par son coéquipier Vincent Praplan. Sauf que le Canado-Suisse a perdu la rondelle de manière inexplicable.
Quelques secondes plus tard, le tableau d'affichage et Ken Jäger inscrivaient le 2-2. Dans le troisième tiers, le LHC a encore inscrit en power-play le but de la victoire et, désormais, Genève n'a plus le droit à l'erreur. Retrouvez les faits marquants de ce dimanche soir.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation