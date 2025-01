À quel point l'absence de Théo Rochette et Antti Suomela a impacté le LHC?

Théo Rochette (en arrière plan) et Antti Suomela n'ont pas pris part au match à Fribourg. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

Le Lausanne HC ne se cache pas derrière des excuses. Malmenés durant toute la rencontre à Fribourg (défaite 4-1), les Vaudois ne veulent pas mettre la faute sur l'absence de leurs deux meilleurs buteurs, Antti Suomela, blessé, et Théo Rochette, malade (12 réussites chacun). «On a eu des gars blessés tous les matches cette saison sauf un, sourit Geoff Ward. On ne peut pas utiliser cela comme excuse.» Heureusement pour lui, la non-présence de ses deux joueurs est plus préventive qu'autre chose.

Pourtant, l'attaque du LHC a tout de même semblé à la peine face à Fribourg. Les 23 tirs cadrés prouvent que les Lions ont eu de la difficulté à trouver des solutions face à la solide arrière-garde des Dragons. C'est d'ailleurs le troisième pire total de la saison pour le leader du championnat. Mais du côté de Lausanne, on s'obstine à dire que ces absences n'ont pas pesé dans la balance. «Je ne pense pas que c'est ce qui fait qu'on a été moins bon ce soir, lâche le Top Scorer par intérim Damien Riat. C'est clair que quand l'alignement est complet, c'est plus facile à jouer. Les automatismes se sont plus rapidement. Mais ce n'est pas une excuse.» Soit.

«On s'est tiré une balle dans le pied»

Ainsi, il faut donc comprendre ce qui n'a pas fonctionné chez le leader de National League mercredi à la BCF Arena. «On n'était pas prêts à jouer, analyse simplement Damien Riat. On était dans notre zone de confort. Mais c'est un mal pour un bien et ça nous met une petite claque.» Le No 9 trouve que ses adversaires ont «tout fait un peu mieux que nous». Ce qui peut expliquer que Lausanne n'a quasi pas vu le puck de la soirée, même quand il courait après le score. «Mais on s'est surtout tiré une balle dans le pied en n'étant pas prêts», balance le Top Scorer.

Un constat que partage à nouveau son entraîneur Geoff Ward. «Ce soir, on a eu ce qu'on méritait, lâche le Canadien. On n'était pas prêts au début du match.» Et comment donner tort au coach et à son joueur lorsque, après 47 secondes, le score est déjà de 1-0 en faveur des adversaires? «On n'a pas remporté assez de duels pour revenir dans la rencontre par la suite», ajoute aussi le technicien.

Sans doute absents à Bienne

Bien sûr, il n'y a pas péril en la demeure du côté lausannois, qui restait sur huit victoires de rang. De plus, la défaite de Berne face à Ambri permet au LHC de conserver largement la tête, avec cinq points et un match en moins sur leur dauphin que sont les Ours.

Rapidement, Lausanne aura une chance de retrouver le chemin de la victoire. Ce jeudi, les Lions se rendent à la Tissot Arena pour y affronter le HC Bienne. «Il y a une leçon à apprendre de ce soir, prévient Geoff Ward. Et on a une nouvelle opportunité demain, donc il faut se réjouir de ça.» Un match qui devrait normalement se dérouler à nouveau sans Antti Suomela et Théo Rochette. Bien positionnés au classement, les Lausannois n'ont pas besoin de se précipiter et de risquer d'aggraver la santé de leurs deux joueurs.