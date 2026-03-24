Balayé lors du premier acte, le Lausanne HC a réagi devant son public en dominant Genève-Servette (5-1). Portés par un Drake Caggiula étincelant, les Vaudois égalisent à 1-1 dans la série. Voici les trois étoiles du match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

On attendait une réaction, elle a été nette et sans bavure. Deux jours après avoir laissé filer le premier match, Lausanne a égalisé avec autorité. Plus intense dans les duels, plus propre dans l’exécution et surtout bien plus efficace dans les moments clés, le LHC a rapidement pris le contrôle de la rencontre.

Genève a bien tenté de répondre, mais s’est heurté à un Kevin Pasche en état de grâce. Et quand les espaces se sont ouverts, Drake Caggiula s’est chargé de faire payer l’addition. Résultat: une série relancée et un rapport de force totalement redistribué. Voici les trois étoiles et le flop de ce second acte de cette série à 100% lémaniqu.

⭐⭐⭐ Drake Caggiula (Lausanne, attaquant)

Le match parfait ou presque. Drake Caggiula a été omniprésent: utilisé en power-play, en boxplay, à 5 contre 5, il a pesé dans toutes les phases du jeu. C’est lui qui lance Rochette sur le 1-0, mais il est surtout celui qui assomme Genève avec le 3-1, inscrit dans la foulée du 2-1 genevois. Un but qui casse les jambes adverses. Avec un but et deux assists en 17 minutes de temps de glace, il a été le moteur offensif du LHC, mais aussi un poison constant par son intensité et sa lecture du jeu. Sans oublier une belle intensité physique. Sur cette rencontre, il avait tout du joueur de play-off que l'on déteste affronter.

⭐⭐ Kevin Pasche (Lausanne, gardien)

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 36 arrêts sur 37 tirs. Mais au-delà de la stat, c’est le timing de ses interventions qui impressionne. Dans les moments où Genève a poussp pour revenir, Kevin Pasche a fermeé a porte avec calme et autorité. Déjà solide lors de l’acte I malgré la défaite, il confirme ici qu’il est en train de prendre une dimension dans cette série. Lausanne a pu construire sa victoire aussi parce que son gardien n’a jamais laissé planer le moindre doute.

⭐ Théo Rochette (Lausanne, attaquant)

C’est lui qui fait sauter le verrou. En power-play, à la 15e minute, Théo Rochette a ouvert le score et libéré Lausanne dans un moment où le match restait encore fermé. Mais son influence ne s’est pas arrêtée pas là: il est aussi impliqué sur les 3-1 et 4-1, avec cette capacité à toujours se trouver au bon endroit, au bon moment. Intelligent dans ses déplacements, juste dans ses choix, il a été un relais offensif constant et un véritable catalyseur dans les temps forts lausannois.

Le flop: Markus Granlund (Genève, attaquant)

Deux matches, zéro point. Et surtout, très peu d’impact. Markus Granlund, censé être le fer de lance offensif de Genève-Servette, traverse ce début de série dans l’ombre. Pourtant, les opportunités ne manquent pas: près de sept minutes en power-play, du temps de glace conséquent, des situations à exploiter. Mais rien ne prend. Discret, souvent contenu, il peine à imposer son rythme et à faire des différences. À ce niveau-là, et avec son statut, c’est forcément problématique pour les Aigles.