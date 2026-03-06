Sonné la veille face à Davos, Théo Rochette n'était pas présent à l'entraînement facultatif de ce vendredi matin. L'attaquant du Lausanne HC passera des examens médicaux dans l'après-midi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est évidemment la scène qui a le plus fait discuter jeudi soir. Alors que Lausanne était mené 2-4 par le HC Davos, Théo Rochette a été scotché contre la bande derrière le but grison par Enzo Guebey. Le défenseur du HCD n'a pas été sanctionné et aucune enquête n'a été ouverte contre le Français.

À la suite de ce contact, Théo Rochette est resté étendu au sol après avoir vu son casque voler dans les airs. Rapidement pris en charge par le staff vaudois, le meilleur compteur du LHC semblait touché au niveau du nez et n'a pas été en mesure de poursuivre la rencontre.

Ce vendredi matin, il n'était pas sur la glace pour l'entraînement. «C'était optionnel, précise John Fust. Mais nous avions de toute façon décidé de le laisser tranquille une journée.» La question est donc de savoir s'il sera apte à tenir sa place pour les deux derniers matches de la saison régulière samedi à Fribourg et lundi contre Ajoie.

«Pour être honnête, je ne sais pas vraiment, précise le directeur sportif des Lions. Actuellement, nous sommes dans l'attente des résultats des examens et des radiographies. J'ai tout de même l'impression qu'il ne s'agit pas d'une fracture du nez.»

Déjà blessé contre Davos en octobre

Comme pour tout choc à la tête, il n'est pas toujours simple de poser un diagnostic précis. Au vu de l'impact de la charge, il est difficile de ne pas évoquer une possible commotion pour Théo Rochette. «C'est pour avoir le temps de tout évaluer que nous préférons attendre samedi matin et voir comment il se sent, précise John Fust. Et puis je ne vais pas parler avant le staff médical. Je considère que l'on va réévaluer son état au jour le jour.»

Cette saison, Théo Rochette a déjà subi une blessure qui l'a tenu éloigné des patinoires durant quelques semaines, en octobre dernier. À l'époque, il avait déjà reçu une charge très appuyée - mais correcte - d'un défenseur du HC Davos. C'était Sven Jung, en l'occurrence.

Situation confortable

À deux journées de la fin de la saison régulière, le Lausanne HC n'est pas encore assuré de terminer dans le Top 6. Il reste en effet une chance théorique de voir Rapperswil, septième à cinq points, passer devant les Lions. Mais pour ce faire, les Saint-Gallois devraient gagner leurs deux derniers matches, tandis que les Vaudois ne devraient plus marquer le moindre point.

Comme les Romands ont remporté trois de leurs quatre matches face à «Rappi» cette saison, une égalité de points suffirait pour être au-dessus de la barre. Ce petit matelas de sécurité pourrait aussi jouer un rôle au moment de décider de faire jouer ou non Théo Rochette en cette fin de saison régulière.