Théo Rochette est sorti blessé face à Davos
Le Top Scorer du LHC:Théo Rochette est sorti blessé face à Davos

Théo Rochette blessé
«Sa tête a été violemment projetée contre la bande»

Théo Rochette est sorti touché à la tête face au HC Davos. Le Top scorer lausannois sera-t-il de retour pour la fin de la saison régulière?
Publié: il y a 15 minutes
Théo Rochette a été touché à la tête face au HC Davos.
Photo: Getty Images
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

43e minute de jeu entre Lausanne et Davos. Théo Rochette est à la lutte avec Enzo Guebey, quand ce dernier envoie le Top scorer dans la bande. La tête du joueur lausannois heurte violemment le plexiglas et son casque vole.

La star lausannoise a finalement rejoint le vestiaire lausannois accompagné par les soigneurs et n'a plus été revu sur la glace. «Je ne l'ai pas encore vu, déclare Aurélien Marti après la partie. On sait que Théo est l’un de nos meilleurs joueurs, ça ne fait pas plaisir quand il sort.»

Va-t-il manquer la fin de la saison régulière?

Sur l'action, les officiels n'ont pas vu de faute du défenseur davosien. «L’arbitre ne pensait pas que c’était une faute, relate Geoff Ward. Moi, de ce que j’ai vu, c'est que sa tête a été violemment projetée contre la bande.»

Touché à la tête, le casque jaune lausannois saignait en sortant de la glace. Pourra-t-il disputer les deux derniers matches de saison régulière, ainsi que de potentiels play-off? Pour l'instant, le LHC n'a pas donné de nouvelles de sa star. Toujours est-il qu'une absence de son meilleur compteur et ses 43 points en 46 matches serait un coup dur pour la suite et la fin de saison des Vaudois.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
50
67
111
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
50
46
97
3
ZSC Lions
ZSC Lions
50
31
88
4
HC Lugano
HC Lugano
50
28
85
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
50
4
85
6
Lausanne HC
Lausanne HC
50
18
81
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
50
-9
76
8
EV Zoug
EV Zoug
50
-15
74
9
SC Berne
SC Berne
50
-6
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
50
-23
64
11
SCL Tigers
SCL Tigers
50
-1
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
50
-20
61
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
50
-48
56
14
HC Ajoie
HC Ajoie
50
-72
40
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
