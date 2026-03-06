Théo Rochette est sorti touché à la tête face au HC Davos. Le Top scorer lausannois sera-t-il de retour pour la fin de la saison régulière?

Thomas Freiburghaus Journaliste

43e minute de jeu entre Lausanne et Davos. Théo Rochette est à la lutte avec Enzo Guebey, quand ce dernier envoie le Top scorer dans la bande. La tête du joueur lausannois heurte violemment le plexiglas et son casque vole.

La star lausannoise a finalement rejoint le vestiaire lausannois accompagné par les soigneurs et n'a plus été revu sur la glace. «Je ne l'ai pas encore vu, déclare Aurélien Marti après la partie. On sait que Théo est l’un de nos meilleurs joueurs, ça ne fait pas plaisir quand il sort.»

Va-t-il manquer la fin de la saison régulière?

Sur l'action, les officiels n'ont pas vu de faute du défenseur davosien. «L’arbitre ne pensait pas que c’était une faute, relate Geoff Ward. Moi, de ce que j’ai vu, c'est que sa tête a été violemment projetée contre la bande.»

Touché à la tête, le casque jaune lausannois saignait en sortant de la glace. Pourra-t-il disputer les deux derniers matches de saison régulière, ainsi que de potentiels play-off? Pour l'instant, le LHC n'a pas donné de nouvelles de sa star. Toujours est-il qu'une absence de son meilleur compteur et ses 43 points en 46 matches serait un coup dur pour la suite et la fin de saison des Vaudois.