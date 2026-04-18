Josh Holden, l'ancien «fou furieux» devenu tacticien à Davos

En finale de National League, Fribourg Gottéron va croiser une vieille connaissance: Josh Holden. Le Canadien a joué pour les Dragons entre 2005 et 2007 et n'a laissé personne indifférent.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Si le grand public devait parier sur un ancien joueur parfaitement «câblé» pour devenir un entraîneur à succès, pas sûr que le nom de Josh Holden soit le premier à sortir. Il viendrait certes avant Todd Elik - lui aussi entraîneur -, mais après bien d'autres anciens hockeyeurs. Et ce n'est pas forcément un hasard tant il avait un style qui ne cadrait pas avec celui d'un meneur d'hommes zen.

«Josh? C'était un fou furieux!» La confidence vient de Michael Ngoy, coéquipier durant deux saisons du Canadien à Fribourg. Sous le maillot de Gottéron, l'Albertain a montré de vraies aptitudes offensives, terminant même une de ses deux saisons comme meilleur compteur des Dragons. «Mitch» se souvient d'une scène en particulier: «C'était lors d'un match amical à Neuchâtel. Il s'est battu avec un joueur tchèque. C'était violent.»

«Un monstre bon gars»

Josh Holden venait de débarquer à Fribourg et le ton était donné. «Franchement? Ça nous a un peu fait peur, se souvient l'ancien défenseur des Dragons. Alors que si tu apprends à le connaître, c'est le gars qui n'a pas une once de méchanceté en lui. C'était vraiment inattendu comme début, car au final, c'est un monstre bon gars.»

Michael Ngoy avoue tout de même avoir vu Josh Holden «péter une fois ou deux un câble». Problème? Lorsqu'il dégoupillait, il était difficile à arrêter. «Il pouvait devenir méchant, admet «Mitch». Mais c'était tout de même assez rare.» Questionné sur cet aspect de sa personnalité, le principal intéressé ne se cache pas: «Sur la glace, je n'étais pas vraiment moi-même. Je m'étais créé une sorte d'alter ego. C'était presque une performance d'acteur».

Entraîneur-assistant de Gottéron lors de l'arrivée de Josh Holden en Suisse, René Matte est à la fois étonné et pas surpris de l'après-carrière de l'ancien attaquant. «Sur ses débuts, je n'aurais jamais imaginé ça, rigole-t-il. Ce n'était pas le joueur le plus calme (rires). Mais c'est également quelqu'un de très intelligent qui est capable d'apprendre rapidement. C'est pourquoi je peux dire que ce n'est pas totalement inattendu.»

«Il s'intéressait déjà à la gestion de l'équipe»

Gerd Zenhäusern, actuel directeur sportif des Dragons, était aussi dans le vestiaire lorsque celui-ci était arpenté par Josh Holden. Et l'actuel directeur sportif de Fribourg Gottéron n'est pas surpris de voir le Canadien derrière un banc. «Tu vois tout de suite quels sont les joueurs qui s'intéressent uniquement à leur rôle et ceux qui parlent aux entraîneurs sur la manière de jouer. Il était toujours en train de poser des questions sur la préparation de l'équipe, la gestion des lignes.»

Le Haut-Valaisan a rapidement créé des liens avec son futur adversaire en finale. «On était compagnons de chambres lors des stages de préparation de l'équipe, se souvient-il. Nous étions assez proches. Lorsqu'il était à Zoug, nous avions des contacts et cela s'est intensifié lorsque je suis devenu directeur sportif de Fribourg Gottéron. Nous avons gardé contact depuis, forcément.»

Si Michael Ngoy n'a plus de contact avec Josh Holden, il garde plus ou moins les mêmes souvenirs que Gerd Zenhäusern. «Ce qui me frappe en le voyant sur le banc, c'est à quel point il est proche de ses joueurs. C'est un gars tellement gentil. En dehors de la glace, c'était quelqu'un avec qui je m'entendais tellement bien.»

Et l'homme aux 1000 matches de National League de préciser: «J'ai fait un échange linguistique aux États-Unis durant trois mois. Lorsqu'il a su que j'étais vers chez lui, il m'a tout de suite invité. J'ai finalement passé trois ou quatre jours chez lui avec sa famille. Quand je vois la manière dont il est en famille, je peux imaginer l'ambiance qui règne dans le vestiaire. Et je comprends pourquoi cela fonctionne si bien à Davos depuis le début de cette saison.» Fribourg a connu le «fou furieux». Va-t-il voir le meneur d'homme ces prochains jours?