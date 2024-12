Ce week-end, Pat Emond avait pris une décision forte: se passer de Killian Mottet, un de ses présumés leaders. Sans le No 71, Fribourg Gottéron a gagné ses deux matches. De quoi se poser des questions pour la suite.

Killian Mottet en tribunes et Fribourg gagne: et maintenant?

Killian Mottet vit une saison de National League compliquée avec Fribourg Gottéron Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'adage dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pat Emond, entraîneur fribourgeois, l'a d'ailleurs lui-même relevé vendredi après le succès face à Zoug. Et Killian Mottet doit probablement se dire que cette maxime ne fait pas ses affaires. Sans son buteur muet, Fribourg Gottéron a successivement battu Zoug (4-1) et Lugano (5-3). «C'est une décision du staff, a analysé le directeur sportif, Gerd Zenhäusern. Le mettre en tribunes est peut-être le dernier moyen de lui montrer qu'il doit se réveiller. Je peux comprendre que Pat (ndlr Emond, le coach) ait pris cette décision.»

L'homme de bureau a déjà eu quelques discussions avec le No 71 par le passé. «En fin de saison dernière, je lui ai dit que je m'attendais à autre chose de sa part, surtout si l'on regarde son expérience et son statut dans l'équipe.»

Muet durant plus de 20 matches, Killian Mottet n'a pas donné satisfaction, raison de son éviction ce week-end. «Le coaching staff a déjà fait montre de patience», poursuit Gerd Zenhäusern. Corrélation ne veut pas forcément dire causalité. Mais les faits sont têtus et sans lui, les Dragons ont gagné deux matches ce week-end. Dès lors, une question se pose forcément: Que doit faire Fribourg Gottéron avec son joueur qui ne donne pas satisfaction? «Je sais qu'une saison est longue, tient toutefois à préciser Gerd Zenhäusern. À un moment donné, nous aurons besoin de son impact offensif.»

En attendant, plusieurs options existent. Les voici.

Tribunes

C'est forcément la solution la moins compliquée. Garder le joueur sous contrat et le laisser en tribunes, tout en étant à disposition le cas échéant. Peut-être même que le week-end passé à ronger son frein va servir d'électrochoc. C'est probablement ce qu'a imaginé son entraîneur, Pat Emond, au moment de faire ce choix fort. «Même si nous parlons beaucoup, c'est le coaching staff qui décide qui joue ou non», détaille Gerd Zenhäusern.

Mais si la situation venait à durer davantage, il y aurait de quoi se poser des questions. Killian Mottet compte parmi les joueurs les mieux payés de Fribourg Gottéron et le laisser en tribunes serait économiquement une mauvaise affaire. C'est toutefois l'option la plus probable. «Nous aurons probablement encore des discussions durant la prochaine pause de l'équipe nationale», poursuit notre interlocuteur.

Prêt ou échange

Fribourg Gottéron et l'attaquant sont contractuellement liés jusqu'au terme de la saison 2026/2027. L'arrivée prévue d'un nouvel entraîneur, Roger Rönnberg, dès la saison prochaine pourrait-elle relancer Killian Mottet? Possible. Un changement de coach peut ragaillardir certains joueurs. Mais que faire de ces derniers mois de la saison qui pourraient être interminables si la situation venait à se prolonger? Prêter l'ailier à une autre formation de National League est possible. Dans le même ordre d'idée, un échange de joueurs figure également dans le catalogue des options à disposition d'un directeur sportif. Même pour une durée déterminée. Encore faut-il trouver un partenaire intéressé. «Je n'ai pas eu d'appel dans ce sens», remarque Gerd Zenhäusern.

Bienne, qui doit faire face à une ribambelle de blessés, ou Lugano, qui vit une saison chaotique, pourraient être des formations intéressées. Dans un tel cas, le joueur doit donner son accord pour que la transaction ait lieu. Plusieurs directeurs sportifs sondés ne seraient en tout cas pas contre son arrivée. «Si Fribourg m'appelle, je le prends sans réfléchir», nous a d'ailleurs confié l'un d'entre eux sans vouloir que son nom n'apparaisse. Ces deux options (prêt ou échange) sont réalistes, ce d'autant plus que c'est une pratique toujours plus dans les mœurs du hockey sur glace suisse.

«Mais pour tout dire, je ne suis pas fan de cette option, enchaîne le directeur sportif. Nous sommes à un stade de la saison où nous devons surtout regarder en fonction de notre intérêt. Si nous étions à la première ou deuxième place, ce serait différent.»

Swiss League

«Contractuellement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible.» La semaine dernière, Gerd Zenhäusern a confirmé qu'il était en droit de placer tout joueur en Swiss League. Ce serait donc une possibilité de voir le No 71 patiner sous les couleurs du HC Thurgovie en Swiss League afin de se remettre en jambes et, pourquoi pas, retrouver la confiance.

Récemment, le Lausanne HC avait pris pareille décision avec Ronalds Kenins en l'envoyant jouer tantôt à Martigny puis à Sierre. Des cures de remise en forme qui n'avaient pas porté leurs fruits. Pourrait-il en être autrement pour Killian Mottet? Thurgovie, troisième de Swiss League, ne serait pas contre un buteur supplémentaire. «Pour moi, ce n'est pas une solution, précise le Haut-Valaisan. S'il marque deux buts en Swiss League, cela ne va pas changer grand-chose. Ce serait davantage une punition et je ne pense pas que c'est constructif.»

Résiliation et nouveau contrat

L'entente entre le joueur et la formation de la BCF Arena portant sur deux saisons supplémentaires après celle en cours pourrait évidemment être rompue si les parties concernées trouvent un terrain d'entente. Mais pour arriver à un accord, Killian Mottet devrait trouver un autre club pour y signer une nouvelle entente. Par le passé, un joueur comme Robin Grossmann avait pris une telle décision pour quitter Lausanne afin de rejoindre Bienne. Mais la situation était différente à la Vaudoise aréna en pleine gestion de Petr Svoboda avec toutes les vagues que cela impliquait. La situation entre le Dragon et son club n'a pas grand-chose à voir avec celle du défenseur. Surtout que la longueur du contrat — et l'argent garanti qui va avec — rendent cette solution difficile à envisager.