Zurich est revenu à 1-1 dans sa demi-finale des play-off de National League face à Davos lundi soir. Les Lions l'ont emporté 3-1 à domicile.
Battu de manière assez imméritée à Davos samedi, le «Z» a réagi devant ses fans. Le double tenant du titre a attendu la 25e pour trouver l'ouverture en power-play. Fröden a eu une inspiration géniale pour Balcers, placé là où Sven ANdrighetto a l'habitude d'avoir son bureau. Toujours blessé, l'ailier des Lions doit encore ronger son frein.
Les Grisons ont répliqué en jeu de puissance à la 33e par Frehner. Mais la troupe de Marco Bayer a réussi un excellent troisième tiers pour passer devant à la 46e grâce à Chris Baltisberger, toujours d'attaque lorsque vient le temps des séries printanières.
Et à la 54e, c'est Rohrer qui a bien travaillé devant la cage d'Aeschlimann pour inscrire le 3-1 de la sécurité.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42