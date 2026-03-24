Aurélien Marti peut remercier le box play du LHC

À la maison, Lausanne a égalisé dans sa série de quart de finale face à Genève-Servette (5-1). Les Vaudois ont été particulièrement impressionnants en infériorité numérique. Retrouvez les moments forts de cette rencontre.

1'52 à 3 contre 5, puis 5 minutes à 4 contre 5. Dans le premier tiers de cet acte II face à Genève, le box play du Lausanne HC a été mis à rude épreuve. Mais, heureusement pour les Lions, il a tenu le coup, leur a permis de s'envoler vers la victoire et d'égaliser dans ce quart de finale. Avant que tout le monde ne retourne aux Vernets mercredi, Blick vous propose les faits marquants de cette rencontre à la Vaudoise aréna.