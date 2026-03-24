Aurélien Marti peut remercier le box play du LHC

1'52 à 3 contre 5, puis 5 minutes à 4 contre 5. Dans le premier tiers de cet acte II face à Genève, le box play du Lausanne HC a été mis à rude épreuve. Mais, heureusement pour les Lions, il a tenu le coup, leur a permis de s'envoler vers la victoire et d'égaliser dans ce quart de finale. Avant que tout le monde ne retourne aux Vernets mercredi, Blick vous propose les faits marquants de cette rencontre à la Vaudoise aréna.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation