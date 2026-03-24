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Les faits marquants de l'acte II
Aurélien Marti peut remercier le box play du LHC

À la maison, Lausanne a égalisé dans sa série de quart de finale face à Genève-Servette (5-1). Les Vaudois ont été particulièrement impressionnants en infériorité numérique. Retrouvez les moments forts de cette rencontre.
Publié: 07:30 heures
1/2
Aurélien Marti a passé 5 minutes sur le banc des pénalités en fin de premier tiers.
Photo: Estelle Vagne/freshfocus

1'52 à 3 contre 5, puis 5 minutes à 4 contre 5. Dans le premier tiers de cet acte II face à Genève, le box play du Lausanne HC a été mis à rude épreuve. Mais, heureusement pour les Lions, il a tenu le coup, leur a permis de s'envoler vers la victoire et d'égaliser dans ce quart de finale. Avant que tout le monde ne retourne aux Vernets mercredi, Blick vous propose les faits marquants de cette rencontre à la Vaudoise aréna.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Genève Servette HC
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Lausanne HC
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