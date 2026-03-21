La première rencontre du quart de finale entre Fribourg et Rapperswil a accouché d'une surprise (2-5) et d'un record. Voici tous les faits marquants de cet acte I qui a vu les Lakers s'imposer.

Matthias Davet Journaliste Blick

Nous avons un nouveau record de pénalités en play-off. Après la célébration d'Igor Jelovac sur le 1-5 de Rapperswil, les esprits se sont échauffés à la BCF Arena et, au final, 218 minutes de pénalités ont été distribuées. Le précédent record appartenait à un affrontement entre Berne et Bienne (217 minutes) en 2017. Blick vous récapitule les faits marquants de cet acte I.