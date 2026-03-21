Matthias DavetJournaliste Blick
Nous avons un nouveau record de pénalités en play-off. Après la célébration d'Igor Jelovac sur le 1-5 de Rapperswil, les esprits se sont échauffés à la BCF Arena et, au final, 218 minutes de pénalités ont été distribuées. Le précédent record appartenait à un affrontement entre Berne et Bienne (217 minutes) en 2017. Blick vous récapitule les faits marquants de cet acte I.
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation