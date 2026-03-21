DE
FR
Fribourg se fait corriger par Rapperswil
5:18
Fribourg - Rapperswil:Fribourg se fait corriger par Rapperswil

Les faits marquants de l'acte I
Un nouveau record de pénalités à Fribourg

La première rencontre du quart de finale entre Fribourg et Rapperswil a accouché d'une surprise (2-5) et d'un record. Voici tous les faits marquants de cet acte I qui a vu les Lakers s'imposer.
Publié: il y a 43 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 2 minutes
1/2
Grâce à Igor Jelovac, il y a un nouveau record de pénalités en play-off de National League.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
Blick_Matthias_Davet.png
Matthias DavetJournaliste Blick

Nous avons un nouveau record de pénalités en play-off. Après la célébration d'Igor Jelovac sur le 1-5 de Rapperswil, les esprits se sont échauffés à la BCF Arena et, au final, 218 minutes de pénalités ont été distribuées. Le précédent record appartenait à un affrontement entre Berne et Bienne (217 minutes) en 2017. Blick vous récapitule les faits marquants de cet acte I.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
Mentionné dans cet article
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
Fribourg Gottéron
Fribourg Gottéron
National League
National League
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Rapperswil-Jona Lakers
      Rapperswil-Jona Lakers
      Fribourg Gottéron
      Fribourg Gottéron
      National League
      National League