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Jesse Puljujärvi débloque le match à 1'16 du terme
2:12
Genève - Lausanne:Jesse Puljujärvi débloque le match à 1'16 du terme

Les faits marquants de l'acte I
Stéphane Charlin «s'en fout» de son blanchissage

Grâce à deux bons gardiens, l'acte I de ce Genève - Lausanne n'a accouché que d'un seul but (1-0). Retrouvez les faits marquants de cette rencontre initiale dans ce derby lémanique.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/2
Stéphane Charlin est plus intéressé par le titre que par ses statistiques personnelles.
Photo: keystone-sda.ch
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Matthias DavetJournaliste Blick

Deux excellents gardiens, des attaquants pas toujours en réussite et une certaine intensité. Voilà qui résume bien le premier acte des quarts de finale entre Genève et Lausanne. Les deux équipes ont plus (Genève) ou moins (Lausanne) proposé du jeu offensif, mais les Lions n'ont pas été loin de réaliser le match parfait à l'extérieur.

Sauf que Jesse Puljujärvi, buteur à quelques secondes de la fin du match, a envoyé tout le monde au lit et offert un premier point au GSHC. Voici les faits marquants de cette première partie.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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Genève Servette HC
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