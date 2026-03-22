Stéphane Charlin «s'en fout» de son blanchissage

Grâce à deux bons gardiens, l'acte I de ce Genève - Lausanne n'a accouché que d'un seul but (1-0). Retrouvez les faits marquants de cette rencontre initiale dans ce derby lémanique.

Matthias Davet Journaliste Blick

Deux excellents gardiens, des attaquants pas toujours en réussite et une certaine intensité. Voilà qui résume bien le premier acte des quarts de finale entre Genève et Lausanne. Les deux équipes ont plus (Genève) ou moins (Lausanne) proposé du jeu offensif, mais les Lions n'ont pas été loin de réaliser le match parfait à l'extérieur.

Sauf que Jesse Puljujärvi, buteur à quelques secondes de la fin du match, a envoyé tout le monde au lit et offert un premier point au GSHC. Voici les faits marquants de cette première partie.