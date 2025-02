«Je veux m'injecter cette sensation dans mes veines»

Brendan Perlini a réussi ses débuts avec le Lausanne HC. Le Canadien a délivré un assist et inscrit le but de la révolte lors de la victoire face à Lugano (4-3). Tout sourire, il est revenu sur cette rencontre.

Brendan Perlini a pu fêter ses débuts à Lausanne avec le kop. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

C'est le capitaine du LHC, Joël Genazzi en personne, qui doit retenir Brendan Perlini alors que celui-ci s'apprête à filer tout droit aux vestiaires. Avant d'écouter le discours d'après-match du coach, le Canadien doit s'acquitter d'une tâche bien plus importante: aller saluer la Section Ouest. «En toute honnêteté, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, avoue-t-il. En comparaison, l'ambiance en NHL est nulle.» Mais au vu de son sourire, il est clair que le No 86 des Lions a apprécié ce moment. «Clairement! J'ai grandi en Angleterre et j'ai toujours été un grand fan de football – et donc de ce genre d'atmosphère.»

Si Brendan Perlini a été rappelé par ses fans, c'est avant tout parce qu'il a réalisé une magnifique performance ce vendredi face à Lugano, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Le Canadien a sans aucun doute marqué des points auprès de ses supporters, mais aussi auprès de Geoff Ward. Une assist sur l'ouverture du score, et un but pour sonner la révolte alors que Lausanne était mené 3-1.

Une ligne expérimentale

Mais retour quelques heures plus tôt. À 18h20, Lausanne dévoile son effectif. On y découvre une ligne très surprenante: Théo Rochette-Dominik Kahun-Brendan Perlini. Dans l'ordre, un joueur qui revenait de blessure après trois semaines, un autre qui était indésirable du côté du CP Berne et un dernier qui n'a joué que quatre rencontres cette saison. Autant dire que le pari de Geoff Ward était immense.

«Quand j'ai fait mes lignes, je me suis dit que Kahun et Perlini avaient joué ensemble en NHL et qu'ils seraient plus rapidement à l'aise, explique l'entraîneur des Lions. Et Théo est suffisamment bon pour jouer avec n'importe qui.» Au-delà du manque d'automatisme, n'y avait-il pas un risque au niveau du rythme? «Ces gars adorent avant tout jouer, répond Geoff Ward. On s'est dit que, une fois qu'ils seraient dans leur match, ça irait.» Si le coach les a mis sur la glace lors du tout premier engagement, il précise que cela est dû à la ligne adverse, qu'ils devaient affronter durant la soirée.

Du temps pour s'affuter

Une soirée que Brendan Perlini et ses deux compères ont bien géré. D'abord en ouvrant le score, lors du premier tiers. Puis, alors que Rochette et Kahun n'étaient pas encore sur la glace, le Canadien a reçu une passe millimétrée d'Antti Suomela et a pu allumer la lucarne adverse (45e).

Pas si mal, pour un joueur avec un énorme point d'interrogation à côté de son nom pour n'avoir disputé que quatre rencontres cette saison. «Peu importe si tu as joué un ou cent matches, tu es toujours prêt, souligne-t-il. Bien sûr, je ne suis pas à 100% content d'où j'en suis physiquement par rapport à des gars qui ont disputé 50 rencontres, mais j'ai encore un match demain (ndlr: samedi contre Rapperswil) et deux la semaine prochaine. Puis, quinze jours pour m'entraîner. Je serai prêt pour les play-off». Des séries éliminatoires que Lausanne a des chances d'entamer dans la position du leader, grâce à cette belle victoire face à Lugano.

Les retrouvailles avec Dominik Kahun

Mais pour en revenir à Brendan Perlini, il a donc pu retrouver dans le vestiaire Dominik Kahun, avec qui il avait déjà joué à Chicago. «Je ne savais pas qu'il avait signé avant qu'il ne franchisse la porte du vestiaire, sourit-il. Je connais bien son jeu et réciproquement. Ça m'a beaucoup aidé pour ces débuts.»

Des débuts réussis, donc. De quoi mériter un rappel auprès du virage lausannois. «C'était incroyable, vraiment, s'exclame-t-il. J'aimerais m'injecter cette sensation dans mes veines. Je n'avais jamais expérimenté cela auparavant et c'était trop bien.» Et s'il continue avec ce genre de performance, nul doute que ce ne sera pas la dernière fois qu'il sera rappelé.