Lausanne remporte un match à rebondissements

Lausanne a remporté un succès précieux dans la course à la première place. Les Vaudois ont renversé le score face à Lugano (4-3). Le but de la victoire de Damien Riat est tombé à 42 secondes de la sirène finale.

Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

L'ambiance était à la fête ce vendredi soir à la Vaudoise aréna. Pour marquer les 30 ans de la promotion de 1995, les joueurs de l'époque se sont donné rendez-vous en terres vaudoises. Ainsi, les Beat Kindler, Jean Lussier, Jean Gagnon et Martin Desjardins ont pu observer de très près leurs successeurs que sont Kevin Pasche, Damien Riat ou Théo Rochette. Les héros de l'époque ont même profité de l'avant-match pour réaliser une haie d'honneur aux Lions et donner le coup d'envoi. Cette fête aurait pu être gâchée par Lugano, qui a longtemps mené dans cette rencontre. Mais les Vaudois ont trouvé le moyen de retourner la rencontre et de remporter trois points précieux dans la course à la première place.

Les Lausannois ont ouvert le score après un début de match poussif des deux côtés. Et ce premier but de la soirée n'aurait pas été possible il y a une semaine encore. À cette époque, Théo Rochette était encore blessé, Dominik Kahun un joueur de Berne et Brendan Perlini en Amérique du Nord. Pourtant, sur assist de ces deux derniers, le No 90 a trompé Adam Huska au premier poteau (14e). Une réussite qui a au moins eu le mérite de réveiller quelque peu les Luganais. Dans la foulée, Calvin Thürkauf et Daniel Carr se sont chacun créés une occasion, mais Kevin Pasche veillait.

Brendan Perlini marque

Quand bien même le deuxième tiers avait débuté sur une domination territoriale lausannoise, les Tessinois sont revenus au score. Pire pour Lausanne, ils ont même pris l'avantage, puis le large. En l'espace de 2'07, le totomat est passé de 1-0 à 1-3. Une situation qui n'a évidemment pas plu à Geoff Ward, qui a immédiatement pris un temps-mort après le troisième (27e). Si cela a permis de clamer les ardeurs des visiteurs, le LHC n'est pas revenu au score dans cette période.

Dans la troisième et d'emblée, Lausanne s'est de nouveau montré dangereux. La chance avait-elle quitté les Lions? C'est ce qu'a dû se dire Damien Riat, lorsque son tir a atterri sur la barre transversale adverse (42e). Sauf que, profitant d'une relance ratée d'Adam Huska, Antti Suomela a servi Brendan Perlini. Même si le Canadien ne disputait que sa cinquième rencontre de la saison, il ne s'est pas fait prier pour trouver la lucarne tessinoise (45e). La rencontre était relancée.

En power-play, Lausanne était proche d'égaliser, mais Adam Huska a réalisé un immense arrêt sur le lancer d'Antti Suomela (51e). Ce n'était que partie remise puisque, quelques instants plus tard, Gavin Bayreuther a trouvé la lucarne adverse (56e). De quoi faire chavirer l'enceinte lausannoise. Elle a ensuite explosé, lorsque Damien Riat a marqué le but de la victoire, à 42 secondes de la sirène finale.