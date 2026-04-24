Un retour de marque tant à Fribourg qu'à Davos

Coup de sac! Tant le HC Davos que Fribourg Gottéron ont procédé à des changements avant l'acte IV de la finale (20h, en direct sur Blick). Les Dragons peuvent compter sur un retour majeur en défense – Davos en attaque.

L'acte III remporté par Fribourg Gottéron à Davos a eu des conséquences sur le prochain match de cette finale. Les deux entraîneurs ont procédé à des changements en vue du quatrième duel, qui a lieu ce vendredi soir à la BCF Arena (dès 20h, en direct sur Blick).

Du côté fribourgeois, on peut compter sur un retour marquant. Patrik Nemeth, absent lors des deux dernières rencontres, est à nouveau sur la feuille de match. Le solide défenseur suédois remplace Juuso Arola, touché mercredi dans les Grisons et noté «absent» dans la composition des Dragons, comme il est de coutume depuis le début des play-off chez eux.

Durant la journée, «La Liberté» a annoncé que Jacob de la Rose n'était pas à l'entraînement matinal. Heureusement pour les Fribourgeois, le No 95 est bel et bien au centre de la troisième ligne, entre Jamiro Reber et Jeremi Gerber.

Fora et Zadina out

Dans les rangs davosiens, le troisième acte a aussi changé passablement de choses. De retour mercredi dans l'alignement, Michael Fora n'a joué que deux minutes avant de devoir jeter l'éponge. Il n'est pas présent deux jours plus tard sur le plateau de Saint-Léonard.

Touché après un coup de canne de Lucas Wallmark au niveau du genou, Filip Zadina ne peut pas non plus tenir sa place. Il est remplacé dans l'alignement grison par Adam Tambellini. Par contre, le HCD peut compter sur un retour de marque, avec Enzo Corvi qui est à nouveau dans l'alignement. Le No 70 n'a plus joué depuis le 17 janvier dernier et un match contre Ajoie.

Ce vendredi, Fribourg a l'occasion de confirmer son break et de mener 3-1 dans cette finale face aux Bouquetins.