Genève-Servette vit un faux sentiment de sécurité

Les Genevois sont à la peine en ce début de saison Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est avec un sentiment d'urgence que Genève-Servette a entamé sa saison. Avec huit matches à l'extérieur, les Grenat ne pouvaient pas se planter sous peine d'hypothéquer ses chances de play-off avant même les premières températures avoisinant le zéro degré. Et les Aigles ont parfaitement rempli cette mission périlleuse avec douze points en huit matches. L'équipe de Jan Cadieux n'a perdu qu'une fois dans le temps réglementaire entre le 17 septembre et le 18 octobre.

Un retour à la maison réussi et une victoire à Ajoie ont encore assis ce sentiment de mission accomplie. Avec 1,8 point par match, Genève-Servette était virtuellement dans le peloton de tête malgré de nombreux matches en retard. Mais c'est précisément à cet instant que tout s'est déréglé pour les Grenat. Comme si la panne d'électricité aux Vernets était prophétique. Depuis ce match annulé contre Langnau, l'équipe de Jan Cadieux a perdu quatre fois de rang dont trois à domicile. Comme si ce bon début de saison était monté à la tête des Grenat.

Aujourd'hui, le constat n'est guère reluisant. Genève-Servette, avec 21 points, se situe à la 12e place. Le GSHC ne compte plus beaucoup de matches de retard sur la concurrence et les matches à domicile commencent à s'équilibrer même si la différence est encore grande avec les autres équipes. La pause des équipes nationales qui s'annonce est un moment charnière. Que peut-il se passer au bout du Léman?

Où est Vatanen?

Avant de parler de Jan Cadieux, car il faut en parler à un moment donné, et des joueurs présents, parlons des absents. Oui, ils sont nombreux. La blessure la plus problématique? À n'en pas douter celle de Noah Rod, capitaine et leader sur et hors de la glace. Mais le GSHC a compté des absents depuis le début de saison et les résultats étaient au rendez-vous.

Hormis les trois magiciens finlandais Hartikainen, Manninen et, lorsqu'il joue, Granlund, personne ne sort du lot. Comment expliquer le peu d'impact de Sami Vatanen sur les résultats de son équipe? Le flamboyant défenseur est rentré dans le rang cette saison. Il manque également le calme d'un Valtteri Filppula associé à son statut d'exemple ultime. Qui joue ce rôle aujourd'hui à Genève, surtout, on l'a dit, en l'absence de Noah Rod?

Jan Cadieux est-il en danger?

Forcément, les yeux se tournent derrière le banc. C'est logique lorsque les résultats ne suivent pas. Le courant passe-t-il toujours entre Jan Cadieux et ses joueurs? Le fait que le technicien n'ait pas de contrat au terme de cette saison est en tout cas à lire comme un signal intéressant. Non, l'avenir du Genève-Servette ne s'écrira pas forcément avec lui derrière le banc. Et lorsqu'un entraîneur exigeant comme lui n'a pas le soutien inconditionnel de ses dirigeants (lire: un contrat à longue durée), il peut devenir difficile d'asseoir son autorité.

Sur la glace, en tout cas, Genève-Servette est actuellement une mauvaise équipe. Et ce ne sont pas que les résultats des matches qui le disent. Les statistiques ne dépeignent pas une autre image. Outre les unités spéciales qui sont excellentes (deuxième power-play et meilleur box-play), le jeu à 5 contre 5 n'est pas bon. Genève à la 10e attaque à égalité numérique (2,3 buts escomptés en sa faveur par 60 minutes) et la 12e défense (2,8 buts escomptés contre le GSHC par 60 minutes). En résumé, les Grenat sont parmi les cancres de National League depuis le début de saison.

Retours salutaires

Genève-Servette se trouve à un moment intéressant de sa saison. Bien sûr, il pourrait arracher le pansement d'un coup et se séparer de son coach. Après tout, l'absence d'engagement contractuel au-delà de cette saison rend la solution assez aisée. Après avoir manqué les play-off l'an dernier, Marc Gautschi aurait suffisamment d'arguments pour justifier ce choix fort. Les Grenat peuvent également penser que les retours prévus après la pause de Luca Hischier, Marc-Antoine Pouliot ou Robert Mayer suffiront à remettre le bateau d'aplomb.

Attendre que cela aille mieux est un jeu dangereux. C'est justement ce qui a coûté cher aux pensionnaires des Vernets la saison dernière.