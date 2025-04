Zurich - Lausanne: Les 5 questions clés avant l’acte IV

Samedi, le Zurichois Derek Grant a pété un plomb à Lausanne. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

1 Zurich va-t-il garder son calme?

C'est évidemment la question centrale avant cette rencontre No 4 de la finale. Comment les Lions germanophones ont-ils digéré la soirée de samedi? Très contrariés par les décisions arbitrales, les joueurs de Marco Bayer ont implosé lors de la défaite à Lausanne. Il y a bien entendu eu l'immense craquage de Derek Grant, mais Sven Andrighetto a également écopé d'une pénalité de match après la sirène finale.

Au terme de la rencontre, les joueurs de la Swiss Life Arena ont pris garde de faire immédiatement redescendre les émotions. Le directeur sportif, Sven Leuenberger, est venu personnellement sur le banc éteindre l'incendie. Mais Zurich a semblé sous pression ce samedi. Et ce mardi? Le jour de congé supplémentaire a-t-il permis aux Lions de se calmer? La gestion des émotions pourrait être un facteur décisif lors de cet acte IV... et plus largement de cette finale.

2 Zurich va-t-il retrouver son power-play?

Après être resté muet durant 8'05'' en power-play jeudi à la maison, Zurich a cette fois-ci passé six minutes pleines à 5 contre 4 sans marquer le moindre but. Et ce n'est pas faute d'avoir abondamment fait jouer les stars que sont Sven Andrighetto ou Denis Malgin. Utilisés à toutes les sauces, les deux attaquants internationaux ont peiné à l'exécution offensive.

Une très grande partie du crédit revient bien entendu au box play lausannois et à Kevin Pasche. L'agressivité de l'arrière-garde du LHC a gêné les Zurichois qui n'ont pas eu autant de temps que d'habitude pour développer leur jeu rapide. Marco Bayer va devoir changer quelque chose pour contourner le dispositif des Vaudois. Mais quoi? Difficile de l'imaginer changer ses lignes de supériorité numérique après deux mauvais matches. Rappelons que le power-play des ZSC Lions était étincelant durant l'entier des play-off et jusqu'au match No 2 de la finale.

3 Lausanne va-t-il avoir des renforts?

C'est hélas une question à laquelle il est bien difficile d'avoir des réponses claires, play-off obligent. Mais du renfort serait le bienvenu pour le Lausanne HC qui a encore perdu Jason Fuchs au combat. Samedi après le match, Geoff Ward ne semblait pas positif quant au retour de son No 14 très rapidement, même si, selon lui, les miracles peuvent exister, surtout en séries éliminatoires.

Toujours est-il que la mission des Lions lémaniques sans Jason Fuchs, Michael Raffl, Fabian Heldner, Lauri Pajuniemi, Makai Holdener ou encore Janne Kuokkanen est très compliquée. Un influx de sang neuf ne ferait pas de mal aux Vaudois qui pourraient tirer la langue si la série venait à se prolonger. Et gageons qu'ils en ont envie, eux qui sont menés 2-1 dans cette finale.

4 Le LHC se souvient-il du 5 janvier dernier?

Vous demandiez-vous si le jeune gardien du Lausanne HC avait déjà gagné un match sur les bords de la Limmat? La réponse est affirmative. Plutôt deux fois qu'une, même. Si la Swiss Life Arena est une sacrée forteresse, Kevin Pasche s'y est déjà imposé depuis son arrivée dans l'élite. Une fois lors de la saison 2023/2024 avec un succès 2-3 lors d'une séance de tirs aux buts au cours de laquelle il s'était montré intransigeant face à Malgin, Andrighetto, Fröden et Lammikko (rien que ça).

Le second succès date du début de cette année. Une victoire 1-2 avec tous les ingrédients qui pourraient faire la différence ce mardi soir. Un box play parfait (6'36'' sans encaisser) et un power-play efficace avec un but en deux possibilités offertes aux Lausannois. Lors de ce derby des Lions, le LHC avait d'ailleurs canardé Simon Hrubec à 34 reprises contre seulement 26 tirs reçus par Kevin Pasche. Et si Geoff Ward avait la bonne idée de leur passer la vidéo du match avant cette rencontre? À l'époque, Lausanne était davantage une machine que depuis le début de ces play-off. Une inspiration?

5 Tim Bozon sera-t-il le facteur X?

Le trio Rochette/Kahun/Perlini a été très bon samedi. Et ce n'est pas uniquement en raison des trois buts de Théo Rochette, surtout que deux d'entre eux n'ont pas été inscrits à 5 contre 5. Non, contrairement à une bonne partie de ces play-off, les trois hommes ont été solides le même soir. Et cela a forcément dérangé les Zurich Lions habitués à ne devoir contenir que la première ligne depuis le début de ces séries.

La triplette décisive samedi aura-t-elle la même liberté d'action ce mardi soir? Comment Marco Bayer va-t-il tenter de la contrer et avec quelle ligne? Il y a fort à parier que ce soit Derek Grant et ses acolytes qui se coltineront ce second trio, alors que Zehnder/Sigrist/Riedi se frotteront à Bozon/Jäger/Prassl. Dans ces conditions, la troisième ligne pourrait-elle prendre le relais au niveau du scoring? Tim Bozon, brillant avant sa blessure, pourrait même être le facteur X de ce match No 4.